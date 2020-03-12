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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:40

  ЛАД написав:Вот просто интересно, зачем народ интересуется лекарствами?
Собираетесь заниматься самолечением?
Лучше накупите хорошего спиртного (ром, коньяк, ликёр - кому что нравится, на крайняк водки) да погуляйте. :)


Вот именно!
Вы прожили такую сложную жизнь, много работали, пережили два Майдана и русскую агрессию. Хоть в финале оттянитесь по полной. Это скучно и негоже отходить на таблетках.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:43

  ЛАД написав:Эпидемия... Карантин...
Всё классно. Бережем людей.
Но...
https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4
Советую послушать с 6 по 10 мин.
Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

Уже начались задержки по выплатам валюты со счетов в банках, в частности оф. в Альфе. Как начнутся проблемы с выплатами зарплат, вместе с закупкой продуктов в прок, начнутся абсолютные неплатежи по коммунальным услугам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:11

  Zebra написав:Зачем лекартсва, если нужно будет вот это: https://strana.ua/news/254908-koronavir ... y-ivk.html

аппарвты купили, а мозги не купили... или у каждого будет личный врач анестезиолог, который будет им это впихивать? Или они с ним в больницу собрались ложиться?
Как сказал Комаровский: они же думали, что зачем в медицину вкладываться? Ведь в случае чего смотаюсь из страны в хорошую клинику, а тут вон оно как смотаться то и некуда - везде *опа...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:23

Вот статья об опыте Китая по борьбе с вирусом - https://strana.ua/articles/254799-epidemija-koronavirusa-kak-kitaj-pobedil-bolezn.html
Маленькая цитата, остальное читайте сами (в принципе в статье ничего особенного - "главное - скорость", а не демократия или авторитарный режим):
Чтобы побороть вирус, китайцы ввели карантин для всей зараженной провинции Хубэй, которая по населению больше Украины (около 65 млн человек)

Прошу заметить, 65 млн. под карантином в стране с населением 1,4 млрд. Для нас это примерно равноценно карантину в одной львовской или луганской области. Даже меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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