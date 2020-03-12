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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 318319320321 Додано: Вів 17 бер, 2020 01:40 ЛАД написав: Вот просто интересно, зачем народ интересуется лекарствами?

Собираетесь заниматься самолечением?

Лучше накупите хорошего спиртного (ром, коньяк, ликёр - кому что нравится, на крайняк водки) да погуляйте. Вот просто интересно, зачем народ интересуется лекарствами?Собираетесь заниматься самолечением?Лучше накупите хорошего спиртного (ром, коньяк, ликёр - кому что нравится, на крайняк водки) да погуляйте.



Вот именно!

Вы прожили такую сложную жизнь, много работали, пережили два Майдана и русскую агрессию. Хоть в финале оттянитесь по полной. Это скучно и негоже отходить на таблетках.

Вот именно!Вы прожили такую сложную жизнь, много работали, пережили два Майдана и русскую агрессию. Хоть в финале оттянитесь по полной. Это скучно и негоже отходить на таблетках. Libo 2

Повідомлень: 7833 З нами з: 14.11.11 Подякував: 331 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 01:43 ЛАД написав: Эпидемия... Карантин...

Всё классно. Бережем людей.

Но...

https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4

Советую послушать с 6 по 10 мин.

Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

Эпидемия... Карантин...Всё классно. Бережем людей.Но...Советую послушать с 6 по 10 мин.Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

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Повідомлень: 9173 З нами з: 03.11.08 Подякував: 698 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 02:11 Zebra написав: Зачем лекартсва, если нужно будет вот это: https://strana.ua/news/254908-koronavir ... y-ivk.html Зачем лекартсва, если нужно будет вот это:

аппарвты купили, а мозги не купили... или у каждого будет личный врач анестезиолог, который будет им это впихивать? Или они с ним в больницу собрались ложиться?

Как сказал Комаровский: они же думали, что зачем в медицину вкладываться? Ведь в случае чего смотаюсь из страны в хорошую клинику, а тут вон оно как смотаться то и некуда - везде *опа... аппарвты купили, а мозги не купили... или у каждого будет личный врач анестезиолог, который будет им это впихивать? Или они с ним в больницу собрались ложиться?Как сказал Комаровский: они же думали, что зачем в медицину вкладываться? Ведь в случае чего смотаюсь из страны в хорошую клинику, а тут вон оно как смотаться то и некуда - везде *опа... ol_zy

Повідомлень: 5867 З нами з: 20.01.15 Подякував: 374 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 02:23 https://strana.ua/articles/254799-epidemija-koronavirusa-kak-kitaj-pobedil-bolezn.html

Маленькая цитата, остальное читайте сами (в принципе в статье ничего особенного - "главное - скорость", а не демократия или авторитарный режим):

Чтобы побороть вирус, китайцы ввели карантин для всей зараженной провинции Хубэй, которая по населению больше Украины (около 65 млн человек)

Прошу заметить, 65 млн. под карантином в стране с населением 1,4 млрд. Для нас это примерно равноценно карантину в одной львовской или луганской области. Даже меньше. Вот статья об опыте Китая по борьбе с вирусом -Маленькая цитата, остальное читайте сами (в принципе в статье ничего особенного - "главное - скорость", а не демократия или авторитарный режим):Прошу заметить, 65 млн. под карантином в стране с населением 1,4 млрд. Для нас это примерно равноценно карантину в одной львовской или луганской области. Даже меньше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4324 раз. Подякували: 4023 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 318319320321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01