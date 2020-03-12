Додано: Вів 17 бер, 2020 02:55

ruvex написав: ЛАД написав: Эпидемия... Карантин...

Всё классно. Бережем людей.

Но...

https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4

Советую послушать с 6 по 10 мин.

Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

Эпидемия... Карантин...Всё классно. Бережем людей.Но...Советую послушать с 6 по 10 мин.Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

Уже начались задержки по выплатам валюты со счетов в банках, в частности оф. в Альфе. Как начнутся проблемы с выплатами зарплат, вместе с закупкой продуктов в прок, начнутся абсолютные неплатежи по коммунальным услугам. Уже начались задержки по выплатам валюты со счетов в банках, в частности оф. в Альфе. Как начнутся проблемы с выплатами зарплат, вместе с закупкой продуктов в прок, начнутся абсолютные неплатежи по коммунальным услугам.

Если правда то, что Вы вчера цитировали о массовом возвращении заробитчан, то неплатежи по коммуналке будут самой малой проблемой.Не уверен, что у нас больше чем у 20-30% населения есть запас денег на жизнь больше чем на 2-3 недели.Ну, не все же перестанут работать. С/х и металлургич. экспорт продолжится. Промпредприятия будут работать. Стройки. Продмаги. ...Так что какие-то поступления в бюджет будут. На полицию уж точно хватит.Другой вопрос, что при таких делах, если бы я был министром внудел, точно установил бы свою диктатуру.Все условия и возможности.