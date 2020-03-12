Вот именно!
Вы прожили такую сложную жизнь, много работали, пережили два Майдана и русскую агрессию. Хоть в финале оттянитесь по полной. Это скучно и негоже отходить на таблетках.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:40
Вот именно!
Вы прожили такую сложную жизнь, много работали, пережили два Майдана и русскую агрессию. Хоть в финале оттянитесь по полной. Это скучно и негоже отходить на таблетках.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:43
Уже начались задержки по выплатам валюты со счетов в банках, в частности оф. в Альфе. Как начнутся проблемы с выплатами зарплат, вместе с закупкой продуктов в прок, начнутся абсолютные неплатежи по коммунальным услугам.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 02:11
аппарвты купили, а мозги не купили... или у каждого будет личный врач анестезиолог, который будет им это впихивать? Или они с ним в больницу собрались ложиться?
Как сказал Комаровский: они же думали, что зачем в медицину вкладываться? Ведь в случае чего смотаюсь из страны в хорошую клинику, а тут вон оно как смотаться то и некуда - везде *опа...
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:23
Вот статья об опыте Китая по борьбе с вирусом -
Маленькая цитата, остальное читайте сами (в принципе в статье ничего особенного - "главное - скорость", а не демократия или авторитарный режим):
Прошу заметить, 65 млн. под карантином в стране с населением 1,4 млрд. Для нас это примерно равноценно карантину в одной львовской или луганской области. Даже меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Через 1-2 месяца полного отсутствия поступлений денег в бюджет уже и некому будет следить за соблюдением карантина, т.к. з.п. полиции платить будет неоткуда... и либо люди сами начнут 100% игнорить карантин начнут работать, либо пойдут грабить магазины, склады, банки...
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:55
Если правда то, что Вы вчера цитировали о массовом возвращении заробитчан, то неплатежи по коммуналке будут самой малой проблемой.
Не уверен, что у нас больше чем у 20-30% населения есть запас денег на жизнь больше чем на 2-3 недели.
ol_zy
Ну, не все же перестанут работать. С/х и металлургич. экспорт продолжится. Промпредприятия будут работать. Стройки. Продмаги. ...
Так что какие-то поступления в бюджет будут. На полицию уж точно хватит.
Другой вопрос, что при таких делах, если бы я был министром внудел, точно установил бы свою диктатуру. Все условия и возможности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 бер, 2020 03:46
Я тут на днях предлагал перечитать "Пир во время чумы".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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