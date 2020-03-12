Додано: Вів 17 бер, 2020 08:33

Родич, який працює остарбайтером на верфі у Франції, каже, що вчора місцеві все вигребли з продуктових магазинів. Повинен був, через тиждень, повернутись додому, але, мабуть, застрягне, хоча фірма обіцяла всіх повернути літаками. Земляк, якого фірма відправила у відрядження в США, захворів на коронавірус в Маямі.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.