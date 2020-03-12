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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Родич, який працює остарбайтером на верфі у Франції, каже, що вчора місцеві все вигребли з продуктових магазинів. Повинен був, через тиждень, повернутись додому, але, мабуть, застрягне, хоча фірма обіцяла всіх повернути літаками. Земляк, якого фірма відправила у відрядження в США, захворів на коронавірус в Маямі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:44

  ЛАД написав:Эпидемия... Карантин...
Всё классно. Бережем людей.
Но...
https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4
Советую послушать с 6 по 10 мин.
Здесь почему-то об этом не говорят. Хотя как раз по профилю форума, в отличие от медицинских аспектов.

И ещё. "Врач-инфекционист призвала украинцев прекратить "паломничество" в больницы из-за коронавируса"
https://strana.ua/news/254885-holuboavskaja-raskritikovala-epidemiolohiju-v-ukraine.html

тетка права, в очереди на бесплатный тест и заразитесь, вернее к своему гриппу добавите корону, покупайте тесты и сидите дома, при положительном вызывайте скорую.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:07

  ol_zy написав:
  change_pm написав:В Катарі затримали сьогодні одного з шпекулятнів пов"язками. Всім шпекулянтам тут торба!

Народ, напишить хтось петицію на президента про розслідування продажу масок Радуцьким. Я підпишусь.

зі. Всім спекулянтам на засобах захисту - уранові шахти!

радуцкому можно было - на тот момент запрета не было, это уже потом подсуетились... вот побрить его на 50-70% от прибыли не мешало бы.

ИМХО. После такого зашквара, зеленке следует от него избавиться.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:11

  freeze написав:
Alex6 написав:интернет магазины работают, рестораны работают на вынос, на коне сервисы аля Глово и такси )))


Интернет магазины работают пока работает Новая почта. Не факт, будет ли работать, или потом тоже приостановят.

Вообще вчера пораньше лег спать, встал сегодня рано, на улице погодка хорошая, заварил кофе, открыл новости, сюда зашел.
Еее, сюррелизм какой то, голливудский фильм из фантастики, трэш.
Уже проблема смотрю с долларовыми вкладами. Инстинктивно никогда не доверял банкам, никогда в жизни не имел депозитов, тут себя похвалил. У банковской системы всегда жир это их кровно заработанный, а их проблемы это проблемы индейцев.

Вообще за шквалом новостей кто то задумывался как будет на второй месяц карантина функционировать государство, как будет осуществляться логистика в государстве, на что будет жить население, насколько велико будет озлобление населения и к чему это все приведет.

Тут не черный лебедь, тут какой то птеродактиль прилетел, имхо.

Для нервной системы надо как то ограничивать просмотр новостей, заняться иогой, иначе дурдом.


Мало хто про це думає((( навіть бубочка мабудь.

Через 2 тижні карантин не знімуть. Хто вірить, що через 2 тижні все припинится???

Проблеми відсутності грошей у частини населення тільки збільшаться, шо гарантує зростання кримінальності + вірус.

Продавати продукти буде супер вигідно, але дуже небезпечно. Голодні люди - це не жарти!

Тому варіантів небагато:
1. Диктатура + геноцид (за виход з дома розстріл)
2. Диктатура + невеликий геноцид (повністю експоприація всієї ліквідної властності (валюта, золота, транспорт, якісь засоби виробництва массових товарів) + в процессі хтось загине, але живі будуть раді мати якись шматок хліба + роботу, щоб той шматок отримати.
3. Війна (внутрішня, потім світова)

Я х.з. що робити (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20

[quote="4903060:change_pm"][/quote]
Ни первого, ни второго ни третьего не будет.
Будет тяжело, но терпимо.
Главное чтобы вильнолюди выполняли условия карантина, тогда есть шанс меньше похоронить.
До части уже начало доходить серьезность происходящего, скоро еще часть подтянется.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американские власти не теряют надежды на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в стране закончится в июле-августе. Однако не исключается, что она может продлиться и дольше. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.
edvardd
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