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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Родич, який працює остарбайтером на верфі у Франції, каже, що вчора місцеві все вигребли з продуктових магазинів. Повинен був, через тиждень, повернутись додому, але, мабуть, застрягне, хоча фірма обіцяла всіх повернути літаками. Земляк, якого фірма відправила у відрядження в США, захворів на коронавірус в Маямі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:44
тетка права, в очереди на бесплатный тест и заразитесь, вернее к своему гриппу добавите корону, покупайте тесты и сидите дома, при положительном вызывайте скорую.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:07
ИМХО. После такого зашквара, зеленке следует от него избавиться.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:11
Мало хто про це думає((( навіть бубочка мабудь.
Через 2 тижні карантин не знімуть. Хто вірить, що через 2 тижні все припинится???
Проблеми відсутності грошей у частини населення тільки збільшаться, шо гарантує зростання кримінальності + вірус.
Продавати продукти буде супер вигідно, але дуже небезпечно. Голодні люди - це не жарти!
Тому варіантів небагато:
1. Диктатура + геноцид (за виход з дома розстріл)
2. Диктатура + невеликий геноцид (повністю експоприація всієї ліквідної властності (валюта, золота, транспорт, якісь засоби виробництва массових товарів) + в процессі хтось загине, але живі будуть раді мати якись шматок хліба + роботу, щоб той шматок отримати.
3. Війна (внутрішня, потім світова)
Я х.з. що робити (((
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20
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Ни первого, ни второго ни третьего не будет.
Будет тяжело, но терпимо.
Главное чтобы вильнолюди выполняли условия карантина, тогда есть шанс меньше похоронить.
До части уже начало доходить серьезность происходящего, скоро еще часть подтянется.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Американские власти не теряют надежды на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в стране закончится в июле-августе. Однако не исключается, что она может продлиться и дольше. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.
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