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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54
Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и / или чувства удушья и т.д., это говорит о том, что в легких нет фиброза и указывает на отсутствие инфекции
Новые предупреждения! Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, это слишком поздно для превентивного лечения!
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edvardd
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18
Replay написав:
Ваши предложения?
Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес?
Что не так?
Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим!
Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!
Тільки китайський варіант. Що значить "сказали в СМИ..." . А чому не заборона з накладенням штрафу зявлятися в людних місцях (у т.ч., на вулиці і в магазинах) без засобів захисту. Скажете немає масок - сидіть дома або робіть "самопал", що також не складно. Це не дає 100% гарантії захисту, але є шанс, що носій в масці зменшить ареал поширення вірусу.
Імунітет, "судьба" - на них потрібно сподіватися, але створити передусім умови для недопущення поширення.
ПС Написав, бо накипіло, читаючи фаталістичні пости місцевих філософів. Хочу їм нагадати, що вже давно модні екзистенціальні віяння. Реальну загрозу не боїться тільки самі знаєте хто
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L
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33
Том Хенкс с женой уже так быстро выздоровели.
Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация.
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detroytred
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:36
Общался с другом с Черновцов. Работает на хлебокомбинате. Говорит, что одна торговая сеть, водителям и экспедиторам, которые привозят товар, меряют температуру. Предупреждают, что если будет температура - отправят товар назад.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:38
Китай теперь дает 6 лет тюрьмы за парацетамол в крови у прилетевшего пассажира
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edvardd
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:41
detroytred написав:
Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация.
Після брекзиту вони всі стали "горцами".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:43
Tegularius написав:
Ethereum
Это не законы, а блажь. Гепа прав - в эпицентре эпидемии в Милане метро не закрыли, а в Харькове, где в радиусе 500 км ни одного заболевшего - закрывать?
Тем более, что харьковское метро сейчас сильно разгружено, а вагоны во время движения хорошо продуваются.
Это не Киев, в котором постоянная давка в метро.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:59
Из рабочего чата (Польша):
- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:06
[quote="4903461:Gastarbaiter"]Из рабочего чата (Польша):
- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины.[/quote]
Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?
Или карантин по нашему обычаю будет только на бумаге..
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detroytred
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:22
detroytred написав:
Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?
Онлайн купите, с доставкой.
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Schmit
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