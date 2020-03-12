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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

  detroytred написав:
  Gastarbaiter написав:Из рабочего чата (Польша):
- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины.

Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?
Или карантин по нашему обычаю будет только на бумаге..

Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад :wink:
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 17 бер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38

  Schmit написав:
  detroytred написав:Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?

Онлайн купите, с доставкой.

Ха-ха. У нас в конце прошлой недели окна доставки из маркетов были только на 20-е числа.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52

  ЛАД написав:Но...
https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4
Советую послушать с 6 по 10 мин.

Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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