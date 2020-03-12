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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 324325326327 Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37 detroytred написав: Gastarbaiter написав: Из рабочего чата (Польша):

- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины. Из рабочего чата (Польша):- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины.

Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?

Или карантин по нашему обычаю будет только на бумаге.. Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?Или карантин по нашему обычаю будет только на бумаге..

Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад Востаннє редагувалось Starikan в Вів 17 бер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16918 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1749 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38 Schmit написав: detroytred написав: Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет? Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?

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https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4

Советую послушать с 6 по 10 мин. Но...Советую послушать с 6 по 10 мин.

Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте. Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, нос характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 582 З нами з: 23.07.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 324325326327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1526012

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01