Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37
Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 17 бер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52
Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте.
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