Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37
Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 17 бер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52
Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте.
Ага, як була пропагандою, так і залишилася) Лише ідіот або підступна людина на грошах компаній може не бачити кліматичні зміни на Планеті.
Так само як і не бачити спалаху епідемії НАВІТЬ під час лютого, коли ця статейка була ще свіжіша.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:01
порадовал....
Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.
Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05
Переболеет вся нация ???
Можно взять калькулятор и получить удивительную цифру умножив на самые оптимистичные 3 % - 2 миллиона усопших, у них там мест на кладбищах не хватит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Метро в Киеве закрывается с 23-00 сегодня и до третьего апреля.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22
Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. -
О 1000 для пенсионеров ни слова.
"Царь хороший, бояре плохие!" (с)
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:32
Да в пригороде живёт куча медсестер, работников котелен, пекарен, молокозаводов и т.д., которые на пригородных электричках и маршрутках каждый день добираются на работу.
Как они теперь обеспечат жизнеспособность облцентров!!??
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:34
любопытная передача
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