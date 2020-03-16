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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

  detroytred написав:
  Gastarbaiter написав:Из рабочего чата (Польша):
- Сегодня купила домой монитор. Забрала последний с витрины.

Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?
Или карантин по нашему обычаю будет только на бумаге..

Носки и трусы продают у нас на улице с лотка уже много лет, с момента запуска ст. метро Бот. Сад :wink:
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 17 бер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:38

  Schmit написав:
  detroytred написав:Интересно, если оставят только продуктовые и аптеки, АЗС, то носки-то к примеру тоже проблема приобрести будет?

Онлайн купите, с доставкой.

Ха-ха. У нас в конце прошлой недели окна доставки из маркетов были только на 20-е числа.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52

  ЛАД написав:Но...
https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4
Советую послушать с 6 по 10 мин.

Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте.
  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник
статейка видно, что пидстаркуватая, т.к. короновирус тут обозван как 2019-nCoV, а не как актуальное название SARS-CoV-2 ... т.е. еще до того как он пришел в Европу практически порализовав 8-ю экономиру мира (Италию) ... так что как бы уже не вспышка

Так, але стрижнева ідея актуальність не втратила... :)

Ага, як була пропагандою, так і залишилася) Лише ідіот або підступна людина на грошах компаній може не бачити кліматичні зміни на Планеті.
Климатическое движение за сокращение выбросов углекислого газа во главе с Гретой Тунберг для сдерживания темпов роста развивающихся стран быстрого эффекта не даёт. Нужен был иной повод поместить Китай за барьеры и ещё раз напомнить американским корпорациям о необходимости возврата производства на территорию США, и повод нашёлся.

Так само як і не бачити спалаху епідемії НАВІТЬ під час лютого, коли ця статейка була ще свіжіша.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:01

порадовал....

Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.
Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии. :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05

  detroytred написав:Том Хенкс с женой уже так быстро выздоровели.

Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация.


Переболеет вся нация ???
Можно взять калькулятор и получить удивительную цифру умножив на самые оптимистичные 3 % - 2 миллиона усопших, у них там мест на кладбищах не хватит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Метро в Киеве закрывается с 23-00 сегодня и до третьего апреля.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13

  antey1969 написав:Метро в Киеве закрывается с 23-00 сегодня и до третьего апреля.

Это только подстегнет панику и коллапс.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22

Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. - https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94

О 1000 для пенсионеров ни слова.

"Царь хороший, бояре плохие!" (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:32

  yanyura написав:Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. - https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94

О 1000 для пенсионеров ни слова.

"Царь хороший, бояре плохие!" (с)

Да в пригороде живёт куча медсестер, работников котелен, пекарен, молокозаводов и т.д., которые на пригородных электричках и маршрутках каждый день добираются на работу.

Как они теперь обеспечат жизнеспособность облцентров!!??
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:34

любопытная передача
https://www.youtube.com/watch?v=twlvztxXjoY
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