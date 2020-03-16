За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук. https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153
Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте. ........
Вы уже второй, пишущий в таком духе. Да, пожалуйста, не смотрите. Вам может не нравиться передача или сама Олеся (мне, кстати, её манера изложения тоже не нравится). Но разговор на уровне "сранаюа", "пропагандосский источник"... Несерьёзно. Независимо от её тона, что неправильного она сказала об экономических проблемах, кот. возникнут от такого карантина? Вы с чем-то не согласны? Возразите. Хотя с чем Вы можете быть не согласны, если "Мне хватило 10 секунд".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук. https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153
Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.
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ЛАД написав:Вы уже второй, пишущий в таком духе. Да, пожалуйста, не смотрите. Вам может не нравиться передача или сама Олеся (мне, кстати, её манера изложения тоже не нравится). Но разговор на уровне "сранаюа", "пропагандосский источник"... Несерьёзно. Независимо от её тона, что неправильного она сказала об экономических проблемах, кот. возникнут от такого карантина? Вы с чем-то не согласны? Возразите. Хотя с чем Вы можете быть не согласны, если "Мне хватило 10 секунд".
Фраза "У вас ___ плохое" - это вранье? Нет. Набор фраз в таком же духе, направленный на получение выгоды - это уже манипуляция. Я не люблю быть манипулированным ни на рынке, ни в интернете. Насколько несерьезен такой принцип для Вас меня не беспокоит, главное, что я такой же принцип буду вливать в своих детей и он их защитит от BS-talkers по-жизни, а именно категоричность по отношению к психологической манипуляции, идущей идет не только тесктово, но и звуком и образом... (посотри видео про х5х джувелри! скинь с себя замок боязни разбогатеть! только наш кандидат/вождь/страна! и тд и тп).
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19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук. https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153
Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.
считаете, что это работа современных благородных робин гудов?
Вы шутите, какая тысяча?! Это ещё 10 ярдов на бюджет повесить, который и так трещит по швам! Во время кризиса надо урезать расходы, а не увеличивать. Я в шоке с нашей власти - они шарахаются из стороны в сторону, явно видно никто не знает, что делать. Зеля среди ночи звонит Кристалине в МВФ, вы представляете, какая там сейчас паника!