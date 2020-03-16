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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:40

  detroytred написав:
  yanyura написав:Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. - https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94

О 1000 для пенсионеров ни слова.

"Царь хороший, бояре плохие!" (с)

Да в пригороде живёт куча медсестер, работников котелен, пекарен, молокозаводов и т.д., которые на пригородных электричках и маршрутках каждый день добираются на работу.

Как они теперь обеспечат жизнеспособность облцентров!!??

"Проблемы индейцев вождя не волнуют" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:03

пошла жара......

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук.
https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:07

  Slx написав:
  ЛАД написав:Но...
https://youtu.be/Fl4ItoIqJQ4
Советую послушать с 6 по 10 мин.

Мне хватило 10 секунд. Если бы хотел такое слушать - кацапский первый канал бы смотрел. Я еще понимаю текст сраныюа читать, там хоть можно зерна от плевел очишать и брать лишь сухую информацию + о плохом всегда первым именно на таких пропагандосских источниках сможешь узнать, но видео с характерным ядовитым всеуваспропальным акцентом - нет уж, увольте.
........

Вы уже второй, пишущий в таком духе.
Да, пожалуйста, не смотрите.
Вам может не нравиться передача или сама Олеся (мне, кстати, её манера изложения тоже не нравится).
Но разговор на уровне "сранаюа", "пропагандосский источник"... Несерьёзно.
Независимо от её тона, что неправильного она сказала об экономических проблемах, кот. возникнут от такого карантина?
Вы с чем-то не согласны? Возразите.
Хотя с чем Вы можете быть не согласны, если "Мне хватило 10 секунд". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:23

  19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук.
https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153

Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:40

  ЛАД написав:Вы уже второй, пишущий в таком духе.
Да, пожалуйста, не смотрите.
Вам может не нравиться передача или сама Олеся (мне, кстати, её манера изложения тоже не нравится).
Но разговор на уровне "сранаюа", "пропагандосский источник"... Несерьёзно.
Независимо от её тона, что неправильного она сказала об экономических проблемах, кот. возникнут от такого карантина?
Вы с чем-то не согласны? Возразите.
Хотя с чем Вы можете быть не согласны, если "Мне хватило 10 секунд". :)

Фраза "У вас ___ плохое" - это вранье? Нет.
Набор фраз в таком же духе, направленный на получение выгоды - это уже манипуляция. Я не люблю быть манипулированным ни на рынке, ни в интернете. Насколько несерьезен такой принцип для Вас меня не беспокоит, главное, что я такой же принцип буду вливать в своих детей и он их защитит от BS-talkers по-жизни, а именно категоричность по отношению к психологической манипуляции, идущей идет не только тесктово, но и звуком и образом... (посотри видео про х5х джувелри! скинь с себя замок боязни разбогатеть! только наш кандидат/вождь/страна! и тд и тп).
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02

  ruvex написав:
  19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук.
https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153

Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.


считаете, что это работа современных благородных робин гудов? :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07

  yanyura написав:Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. - https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94

О 1000 для пенсионеров ни слова.
Вы шутите, какая тысяча?! Это ещё 10 ярдов на бюджет повесить, который и так трещит по швам! Во время кризиса надо урезать расходы, а не увеличивать. Я в шоке с нашей власти - они шарахаются из стороны в сторону, явно видно никто не знает, что делать. Зеля среди ночи звонит Кристалине в МВФ, вы представляете, какая там сейчас паника!
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