19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук. https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153
Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.
считаете, что это работа современных благородных робин гудов?
Да нет, считаю что это время, которое покажет чему быть дальше.
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Вы шутите, какая тысяча?! Это ещё 10 ярдов на бюджет повесить, который и так трещит по швам! Во время кризиса надо урезать расходы, а не увеличивать. Я в шоке с нашей власти - они шарахаются из стороны в сторону, явно видно никто не знает, что делать. Зеля среди ночи звонит Кристалине в МВФ, вы представляете, какая там сейчас паника!
Мне эта тысяча "не светит", т.ч. будет она или не будет, лично мне безразлично. Написал о 1000 в ответ на
edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
"Добрый" Президент проявляет заботу о пенсионерах, но "злой" Кабмин отказывается. Отсюда и
"Царь хороший, бояре плохие!" (с)
Не знаю, насколько верна информация, но жена сказала, что читала - Зеленский обращался в "Розетку" и еще в какую-то крупную сеть за матпомощью из-за коронавируса, в ответ его отправили в пешее эротическое путешествие.
Прошёл первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после?
Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы.
Может планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды.
Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения: собрать всех дома. Каждого жителя - внутрь своей страны, внутрь своего дома, поближе к родным стенам. Чтоб отдохнули от работы, суеты, вечной спешки. Чтоб вспомнили о своём здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми. Чтоб испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания, вместо хот-дога на бегу. Чтоб смотреть, как варится кофе в турке, давно привезённой из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки. Дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы.
Планета загоняет нас по домам, чтоб мы навели в нём порядок: начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно тогда мы начнём ценить. И скоро вернёмся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнёт в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя.
"Я очень рад, что Украина будет среди топ-5 стран, которые сейчас разрабатывают этот проект, и фактически является единственным государством, где политика создания нового вида транспорта поддерживается правительством и государством официально", - сказал Омелян.
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом с помощью препарата против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб” (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Доллар, Евро стоять! - ать два!
Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.
с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.
с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)