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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:37

  19yuriy91 написав:
  ruvex написав:
  19yuriy91 написав:За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та Департаментом карного розшуку, оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП з залученням ДОТЗ встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук.
https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=269153

Увидим, как объединятся люди перед общей бедой и проявят чудеса взаимоуважения и взаимопомощи. Все еще только начинается.


считаете, что это работа современных благородных робин гудов? :D

Да нет, считаю что это время, которое покажет чему быть дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:43

  asti написав:
  yanyura написав:Оффсайт Кабмина о принятых мерах, в т.ч. и о запрещении пригородных, междугородных перевозок, метро, закрытиях кафе, ресторанов и пр., прекращении плановых госпитализаций и операций и т.д. - https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijn ... O31Z8BiI94

О 1000 для пенсионеров ни слова.
Вы шутите, какая тысяча?! Это ещё 10 ярдов на бюджет повесить, который и так трещит по швам! Во время кризиса надо урезать расходы, а не увеличивать. Я в шоке с нашей власти - они шарахаются из стороны в сторону, явно видно никто не знает, что делать. Зеля среди ночи звонит Кристалине в МВФ, вы представляете, какая там сейчас паника!

Мне эта тысяча "не светит", т.ч. будет она или не будет, лично мне безразлично.
Написал о 1000 в ответ на
  edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

"Добрый" Президент проявляет заботу о пенсионерах, но "злой" Кабмин отказывается.
Отсюда и
"Царь хороший, бояре плохие!" (с)


Не знаю, насколько верна информация, но жена сказала, что читала - Зеленский обращался в "Розетку" и еще в какую-то крупную сеть за матпомощью из-за коронавируса, в ответ его отправили в пешее эротическое путешествие.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:46

тем временем .... тем временем выручка на рынке бьет рекорды, как "на пасху",
гребется все фасованное и длительного хранения:

- олия
- крупы ( за гречкой опять сходят с-ума)
- вермишель
- сахар,соль
туалетка , но только "обухов"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прошёл первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после?

Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы.

Может планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды.

Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения: собрать всех дома. Каждого жителя - внутрь своей страны, внутрь своего дома, поближе к родным стенам. Чтоб отдохнули от работы, суеты, вечной спешки.
Чтоб вспомнили о своём здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми. Чтоб испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания, вместо хот-дога на бегу. Чтоб смотреть, как варится кофе в турке, давно привезённой из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки. Дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы.

Планета загоняет нас по домам, чтоб мы навели в нём порядок: начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно тогда мы начнём ценить. И скоро вернёмся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнёт в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя.

Текст не мой, но как правильно сказано.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заражённые уже среди нас. Инкубационный период.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  V2 написав:Volodymyr Omelyan

Я щиро витримав дві доби мовчанки.
Щоб не «розганяти паніку», не «критикувати, коли важко».
...

Это тот, что гиперлуп в Украине обещал (в Киеве аж 3 международные ветки) и построить аэропорт между Днепром и Запорожьем (хотя в обоих городах они уже есть)?
Тогда действительно, можно верить всему, что он пишет!
Зображення
https://ukranews.com/news/616289-u-omel ... a-giperlup
"Я очень рад, что Украина будет среди топ-5 стран, которые сейчас разрабатывают этот проект, и фактически является единственным государством, где политика создания нового вида транспорта поддерживается правительством и государством официально", - сказал Омелян.

Зображення
https://newsone.ua/news/pjatyj-vid-tran ... raine.html
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом с помощью препарата против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб” (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Доллар, Евро стоять! - ать два!
qas
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:09

  Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.


с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:10

как пройти тест на коронавирус

инструкция:
https://vesti.ua/lite/showbiz/valerij-h ... a-covid-19
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:11

  prodigy написав:
  Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.


с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)


вы в сша не видели что творится
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Вів 17 бер, 2020 16:54
Patrick

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