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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:25

  qas написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.


с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)


вы в сша не видели что творится

Люди, в общем, везде одинаковы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ходять чутки, що мають відмінити комуналку, плату, не період карантину. Було б не погано... :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:31

Ирочка, писать можно только о "мало ипуляциях" на "сранаюа"?
О том, что манипулирует "выдающийся министр" Омелян и вместе с ним V2 писать нельзя?
Напоминание о "Пире во время чумы" тоже недопустимо, т.к. написал его "агрессор" Пушкин?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:34

twin
Ходять чутки, що мають відмінити комуналку, плату, не період карантину. Було б не погано... :roll:

Ликероводку бесплатно можно, пжслта?
С доставкой надом
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35

ЛАД пожалуйста, не занудствуйте!

С ув.
Ірина_
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