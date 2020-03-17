Этот вирус был всегда, как грипп. От гриппа тоже многие умирают, у кого ослабленный иммунитет. Сами правительства делают панику. Не надо ничего ограничивать, закрывать, запрещать
А как же Кризис? Вот давайте представим, что Фондовый рынок упал бы... без короновируса! Падение, ведь, коллосальное, я не помню такого... чтобы за несколько дней, с 3300 на 2400!!! Это был бы Шухер, посильнее 2008-го в разы, дефолты, прыжки с крыш и пр. банкротства! А так... все всё понимают, короновирус во всём виноват!
P.S. BOE - самый жадный! Впечатывает и впечатывает фунт в землю! Стопит бедных трейдеров!
fin написав:Этот вирус был всегда, как грипп. От гриппа тоже многие умирают, у кого ослабленный иммунитет. Сами правительства делают панику. Не надо ничего ограничивать, закрывать, запрещать. И был бы доллар тогда по 25.
Гриппом большинство уже переболело. Они не разносят вирус, а убивают его своим уже имеющимся иммунитетом.
А коронавирус пока только разносят. Вот когда большинство переболеет, тогда пандемия пойдет на спад. А сейчас носителем становится любой. И для тех, кто будет болеть СЕЙЧАС, не хватит врачей и оборудования.
detroytred написав:Том Хенкс с женой уже так быстро выздоровели. Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация.
Переболеет вся нация ??? Можно взять калькулятор и получить удивительную цифру умножив на самые оптимистичные 3 % - 2 миллиона усопших, у них там мест на кладбищах не хватит.
Фрау пообещала 60-70% зараженных - никакой принципиальной разницы. Учитывая различие численности населения - число умерших получится таким же.
Надеюсь тут сработает в конце концов важный принцип －чем больше людей переболеет, тем меньше математическая вероятность заразиться. Сведения о повторном заражении как то сейчас сходят на нет, так что по идее все таки иммунитет вырабатывается. Когда то читал, что в популяции с уровнем иммунитета или вакцинации в 50 процентов распространение крайне медленное, а при уровне 90 процентов распространение практически прекращается. Так что цифра 100 процентов переболеют скорее из области фантастики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
prodigy написав:..зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
ожидание конца света - самая любимая, древняя забава человечества.
КИЇВ. До уваги Батьків! Із завтрішнього дня дітей не повинно бути на вулицях! В умовах карантину діти сидять вдома!!! Згідно зі ст. 184 передбачено штраф 1700-5100,або ст. 166 позбавлення волі строком 2-5років! Патрульні служба перевірятиме виконання наказу!Бережіть себе та дітей!!!
сірий написав:КИЇВ. До уваги Батьків! Із завтрішнього дня дітей не повинно бути на вулицях! В умовах карантину діти сидять вдома!!! Згідно зі ст. 184 передбачено штраф 1700-5100,або ст. 166 позбавлення волі строком 2-5років! Патрульні служба перевірятиме виконання наказу!Бережіть себе та дітей!!!
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)
Номер, дата реєстрації: 3219 від 16.03.2020
17.03.2020 - Закон направлено на підпис Президенту
Проект Закону 16.03.2020 ... 3. На період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання;
зупинення публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації;
здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;
нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення. ... 6. Кабінету Міністрів України протягом тижня з дня набрання чинності цим Законом:
1) встановити:
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів;
доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників які забезпечують життєдіяльність населення; ... 3) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із встановленням карантину, у тому числі щодо:
недопущення припинення надання житлових субсидій на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);
призначення житлової субсидії на наступний період для всіх без виключення домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, без їх звернення,
розширення кола отримувачів житлових субсидій у зв'язку із встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);
реєстрації безробітного з першого дня після подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, та призначення допомоги по безробіттю з першого дня після реєстрації безробітного;
призупинення обов'язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.
A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас