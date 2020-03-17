Великобритания только за последние несколько дней осознала, что ее стратегия по коронавирусу "может привести к сотням тысяч смертей" Ученые, советующие правительству, говорят, что новый агрессивный подход к попытке «подавить» вирус может потребоваться в течение 18 месяцев. https://www.buzzfeed.com/alexwickham/co ... egy-deaths
varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас
А у Зеленского уже знают?
P.S. А англичане предлагают стариков на Север Шотландии эвакуировать
Востаннє редагувалось Renee в Вів 17 бер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Renee Кто не хочет изолироваться, а предпочитает идти по британскому сценарию - предлагаю поехать к уже больным, заразиться, переболеть ДОМА(на больничку ж вы не рассчитываете, правда?), а потом можете гулять и давать советы.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 17 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Это для всех нарицательное видео: вируса нет, маски не носим, они не помогают, перекрывать метро это самоубийство, защита медиков и покупка необходимого оборудования не обязательно...
Не надо впадать в крайности. Мир похоже охватила пандемия не вируса - а страха, неадекватности и всеобщего безумия.
Есть пример Ухани до карантина и после полного, жесточайшего карантина в крайности запредельной. Сейчас там после крайности фиксируют +38 случаев. Без крайностей выбирайте на выбор: Британия, Италия, Испания, США. Посмотрим на их опыт переболеть всем и всё пройдёт... Правда смотреть лучше из жесточайшего карантина. PS: смотрим ещё как уверенно Германия (+1,332) обгоняет Южную Корею(+84), тоже смелое решение переболеть от 60-70% населению выполняется опережающими темпами.
Востаннє редагувалось stm в Вів 17 бер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
сірий написав:КИЇВ. До уваги Батьків! Із завтрішнього дня дітей не повинно бути на вулицях! В умовах карантину діти сидять вдома!!! Згідно зі ст. 184 передбачено штраф 1700-5100,або ст. 166 позбавлення волі строком 2-5років! Патрульні служба перевірятиме виконання наказу!Бережіть себе та дітей!!!
Не фантазируйте. То что Вы написали не соответствует действительности
prodigy написав: с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
вы в сша не видели что творится
Судя по тому, какие драки у них перед магазинами в "черную пятницу" - ничего удивительного. Коллега Детройтред, видимо, прав - народец везде один и тот же. И держать его нужно в ежовых рукавицах, как в Китае.