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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:47

Великобритания только за последние несколько дней осознала, что ее стратегия по коронавирусу "может привести к сотням тысяч смертей" Ученые, советующие правительству, говорят, что новый агрессивный подход к попытке «подавить» вирус может потребоваться в течение 18 месяцев.
https://www.buzzfeed.com/alexwickham/co ... egy-deaths
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:50

  varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом?
там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить
будут все нужное доставлять под двери
на 4 мес кстати
а все молодые должны переболеть
когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам
и карантин там не вводили как у нас


А у Зеленского уже знают? :)

P.S. А англичане предлагают стариков на Север Шотландии эвакуировать
Востаннє редагувалось Renee в Вів 17 бер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Это для всех нарицательное видео: вируса нет, маски не носим, они не помогают, перекрывать метро это самоубийство, защита медиков и покупка необходимого оборудования не обязательно...

Не надо впадать в крайности. Мир похоже охватила пандемия не вируса - а страха, неадекватности и всеобщего безумия.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:53

  remark написав:
  Игорь Алексеевич написав:и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

Почему до 1мая, объявили две недели?


Ну да, за две недели вирус поймет, что здесь ему ловить нечего и уйдет на Москву
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:54

Renee
Кто не хочет изолироваться, а предпочитает идти по британскому сценарию - предлагаю поехать к уже больным, заразиться, переболеть ДОМА(на больничку ж вы не рассчитываете, правда?), а потом можете гулять и давать советы.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 17 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:56

  YKK написав:
  stm написав:Это для всех нарицательное видео: вируса нет, маски не носим, они не помогают, перекрывать метро это самоубийство, защита медиков и покупка необходимого оборудования не обязательно...

Не надо впадать в крайности. Мир похоже охватила пандемия не вируса - а страха, неадекватности и всеобщего безумия.

Есть пример Ухани до карантина и после полного, жесточайшего карантина в крайности запредельной. Сейчас там после крайности фиксируют +38 случаев. Без крайностей выбирайте на выбор: Британия, Италия, Испания, США. Посмотрим на их опыт переболеть всем и всё пройдёт... Правда смотреть лучше из жесточайшего карантина.
PS: смотрим ещё как уверенно Германия (+1,332) обгоняет Южную Корею(+84), тоже смелое решение переболеть от 60-70% населению выполняется опережающими темпами.
Востаннє редагувалось stm в Вів 17 бер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:01

  сірий написав:КИЇВ.
До уваги Батьків!
Із завтрішнього дня дітей не повинно бути на вулицях!
В умовах карантину діти сидять вдома!!! Згідно зі ст. 184 передбачено штраф 1700-5100,або ст. 166 позбавлення волі строком 2-5років! Патрульні служба перевірятиме виконання наказу!Бережіть себе та дітей!!!

Не фантазируйте. То что Вы написали не соответствует действительности
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:03

  qas написав:
  prodigy написав: с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
вы в сша не видели что творится

Судя по тому, какие драки у них перед магазинами в "черную пятницу" - ничего удивительного.
Коллега Детройтред, видимо, прав - народец везде один и тот же.
И держать его нужно в ежовых рукавицах, как в Китае.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08

  Ірина_ написав:ЛАД пожалуйста, не занудствуйте!

С ув.

С удовольствием не буду!
Но и Вы, пожалуйста, не удаляйте посты без оснований.

С ув.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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