чуть позже:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:38
А вы видели, как умирают от инсульта или рака?
Я видел.
Зачем эта мелодрама?
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:39
Американская Regeneron уже проводит клинические испытания на людях. Обещают лекарство к июню. Есть все основания предполагать, что они в тесном сотрудничестве с китайцами.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:46
Во как.
Компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе – в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, продуктовым магазинам и точкам продажи хозтоваров.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57
Им плевать. Рада будет работать, собираются закон о земле срочно принять и новые Минские. И никто не придет под Раду с возмущением.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:05
Православна церква України затвердила молитву від коронавірусу. Повний текст
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:20
ЗЫ
Французская Sanofi тоже уже на этапе клинических испытаний лекарства.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
на телегах
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна.
Він зазначив, що зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні.
"Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується. Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, що вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів", - додав він.
Мальгін зазначив, що найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):
- ішемічна кардіопатія - 37,3%
- миготлива аритмія - 26.5%
- перенесений інсульт - 8,2%
- артеріальна гіпертензія - 76,5%
- цукровий діабет - 37,3%
- деменція - 4,5%
- хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
- рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
- хронічна гепатопатія - 7%
- хронічна ниркова недостатність - 17,5%
Наведено також статистика за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:
- кровохаркання - 4%
- діарея - 4%
- задишка - 83%
- кашель - 45%
- підвищена температура - 80%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:34
В Украине уже 14 случаев, два из которых закончились печально
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