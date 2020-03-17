RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 332333334335>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36

  Libo написав:Главный инфекционист США сказал, что ожидает пика заболеваний в Америке в районе 1-го мая.

чуть позже:
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6002
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:38

  edvardd написав:грустная история из Италии:
https://twitter.com/dw_ukrainian/status ... 4737353744

А вы видели, как умирают от инсульта или рака?
Я видел.
Зачем эта мелодрама?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16925
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:39

  Starikan написав:Я вообще предлагаю не ссылаться на Китай/Корею. Это совершенно другая цивилизация.
Кроме того, я не очень верю в китайскую статистику.
Или, возможно, у них есть средство против вируса.


Американская Regeneron уже проводит клинические испытания на людях. Обещают лекарство к июню. Есть все основания предполагать, что они в тесном сотрудничестве с китайцами. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7840
З нами з: 14.11.11
Подякував: 332 раз.
Подякували: 3894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:46

Во как.
Компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе – в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, продуктовым магазинам и точкам продажи хозтоваров.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/17/658202/
rollo
 
Повідомлень: 384
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57

  Starikan написав:
  dima_beleb написав:например закрытие метро в 3-х городах страны может только ускорить распостранение вируса.
думаю так потом, что люди будут вынуждены ехать на работу в тесном наземном транспорте. А при большей скученности людей выше шанс подхватить зарару.

Так эти идиоты собираются закрыть и пригородный транспорт.
Как вообще люди будут добираться на работу?

Им плевать. Рада будет работать, собираются закон о земле срочно принять и новые Минские. И никто не придет под Раду с возмущением.
Renee
 
Повідомлень: 133
З нами з: 22.10.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:05

Православна церква України затвердила молитву від коронавірусу. Повний текст

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/17/7244020/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:20

ЗЫ

Французская Sanofi тоже уже на этапе клинических испытаний лекарства.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7840
З нами з: 14.11.11
Подякував: 332 раз.
Подякували: 3894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24

  Starikan написав:
  dima_beleb написав:например закрытие метро в 3-х городах страны может только ускорить распостранение вируса.
думаю так потом, что люди будут вынуждены ехать на работу в тесном наземном транспорте. А при большей скученности людей выше шанс подхватить зарару.

Так эти идиоты собираются закрыть и пригородный транспорт.
Как вообще люди будут добираться на работу?

на телегах :)
dima_beleb
 
Повідомлень: 387
З нами з: 11.10.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://prm.ua/vik-stat-simptomi-z-yavilas-infografika-shhodo-smertnosti-vid-koronavirusu-v-italiyi/

"У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна.

Він зазначив, що зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні.

"Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується. Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, що вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів", - додав він.

Мальгін зазначив, що найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):

- ішемічна кардіопатія - 37,3%
- миготлива аритмія - 26.5%
- перенесений інсульт - 8,2%
- артеріальна гіпертензія - 76,5%
- цукровий діабет - 37,3%
- деменція - 4,5%
- хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
- рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
- хронічна гепатопатія - 7%
- хронічна ниркова недостатність - 17,5%

Наведено також статистика за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:

- кровохаркання - 4%
- діарея - 4%
- задишка - 83%
- кашель - 45%
- підвищена температура - 80%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 11.04.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:34

В Украине уже 14 случаев, два из которых закончились печально
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/17/7244027/
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9264
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 332333334335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, stm, varlo, холява і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6841 1526573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 20:01
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3992)
17.03.2020 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.