‼️МОЗ Повідомляє: В Україні зафіксовано 7 нових випадків інфікування на коронавірус
Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2). Із виявлених сьогодні: ▫️Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном; ▫️Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
stm написав:Надеюсь у нас достаточно защиты для медиков и тестов для всех...
Мои земляки, полтавские бизнесмены, скинулись и закупили для области тест-системы и аппараты для вентиляции легких. Я им написал, что тоже буду в доле. Только всем вместе. На войне как на войне. Вы это успешно уже проходили, когда отдавали последнее на армию, когда русская сволочь пришла на нашу землю.
varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас
Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?
varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас
Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?
Статистика по Италии: ... ]
Действительно... Статистика по Украине
Данные по возрастах 7 новых пациентов
В Черновицкой области: 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас
Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?
https://news.finance.ua/ru/news/-/467084/ilon-mask-vyskazalsya-o-koronaviruse-covid-19 На днях Илон Маск направил сотрудникам SpaceX электронное письмо, в котором он говорит, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от нового коронавируса COVID-19. Основываясь на фактах, которыми Маск располагает, он не считает, что этот вирус входит в сотню самых опасных рисков для жизни и здоровья в США. Ранее глава компаний SpaceX и Tesla написал в Twitter, что паника по поводу коронавируса – это глупость.
varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом? там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить будут все нужное доставлять под двери на 4 мес кстати а все молодые должны переболеть когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам и карантин там не вводили как у нас
Кстати, если правда то, что пишут о заболеваемости, то довольно разумное решение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.