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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 333334335336>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

‼️МОЗ Повідомляє: В Україні зафіксовано 7 нових випадків інфікування на коронавірус

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
Із виявлених сьогодні:
▫️Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном;
▫️Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.finance.ua/ru/news/-/467147/v-italiyi-znajshli-liki-vid-koronavirusu-zmi
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом с помощью препарата против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб” (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

Больницы отправили запросы в Итальянское медицинское агентство (AIFA) об утверждении такого плана лечения.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:02

  stm написав:Надеюсь у нас достаточно защиты для медиков и тестов для всех...


Мои земляки, полтавские бизнесмены, скинулись и закупили для области тест-системы и аппараты для вентиляции легких. Я им написал, что тоже буду в доле.
Только всем вместе. На войне как на войне. Вы это успешно уже проходили, когда отдавали последнее на армию, когда русская сволочь пришла на нашу землю. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:07

  varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом?
там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить
будут все нужное доставлять под двери
на 4 мес кстати
а все молодые должны переболеть
когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам
и карантин там не вводили как у нас

Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?

Статистика по Италии:
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом?
там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить
будут все нужное доставлять под двери
на 4 мес кстати
а все молодые должны переболеть
когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам
и карантин там не вводили как у нас

Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?

Статистика по Италии:
... ]
Действительно...
Статистика по Украине


Данные по возрастах 7 новых пациентов

В Черновицкой области: 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Киевская область: 44 года
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:18

  safonovstanislav написав:
  varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом?
там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить
будут все нужное доставлять под двери
на 4 мес кстати
а все молодые должны переболеть
когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам
и карантин там не вводили как у нас

Самое правильное решение. Почему должны страдать все, если умирают только старики? Пусть сидят дома и не выходят, пока не сформируется коллективный иммунитет. Зачем остальным жизнь ломать?

Статистика по Италии:
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где смотришь ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.finance.ua/ru/news/-/467084/ilon-mask-vyskazalsya-o-koronaviruse-covid-19
На днях Илон Маск направил сотрудникам SpaceX электронное письмо, в котором он говорит, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от нового коронавируса COVID-19. Основываясь на фактах, которыми Маск располагает, он не считает, что этот вирус входит в сотню самых опасных рисков для жизни и здоровья в США. Ранее глава компаний SpaceX и Tesla написал в Twitter, что паника по поводу коронавируса – это глупость.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:38

  varlo написав:A вы знаете, как в Великобритании и Голландии придумали бороться с вирусом?
там просто всех старше 65 лет по домам и не выходить
будут все нужное доставлять под двери
на 4 мес кстати
а все молодые должны переболеть
когда переболеет 70% населения, вирус уйдет сам
и карантин там не вводили как у нас

Кстати, если правда то, что пишут о заболеваемости, то довольно разумное решение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:41

В, кажется, Китае из-за карантина лимит на разводы.
Не более 10 в день.
Пары *дуреют* от долгого совместного уединения.
Точнее обостряются проблемы.


Плохо, что народу не объясняют негативное влияние на иммунитет и здоровье стрессового состояния.
Нужно больше позитивных эмоций...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сербия вводит комендантский час для лиц старше 65 лет из-за коронавируса - президент
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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