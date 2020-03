Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

вдома, на дворі, якщо рядом немає хворих ).

Результати тестів: маска затримує 80% часток розміром до 0,007 нм (коронавірус - 0,1 нм).

https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/

Недолугі функціонери та журналісти перекрутили інформацію (в оригінальних роз'ясненнях: маска непотрібна здоровим).Результати тестів: маска затримує 80% часток розміром до 0,007 нм (коронавірус - 0,1 нм).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell