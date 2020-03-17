Додано: Вів 17 бер, 2020 22:51

Экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заболел коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц. Санс находится в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с очень высокой температурой.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.