Алекс странный чувак, накупил этого г. В Америке есть малоприметные украинские и русские небольшие магазины, которые малоизвестны и не подверглись набегам. Там до сих пор несколько сортов сала, колбас и пр. мясных продуктов, все наши крупы и макароны, тушенка, рыбные консервы и т.п. Без очередей, толчеи. Живем, не тужим. Привет Costco. Коли хохол народився, жид повісився.
Французская Sanofi тоже уже на этапе клинических испытаний лекарства.
Приветствую всех! С 20 января на этой ветке и както сразу услышал основателя ветки.. 22 января в Гонгоне приступили к производству вакцины, после этого куча стран заявили об аналогичном.. по факту ранее конца лета нужно расчитывать только на себя.. по своему опыту мониторинга в Китае первых двадцати дней хочу отметить ну не ожидал.. немного радует.. это не толерантная европы.. да у нас будут тысячи больных но не будет Италии.. радует то, что каждый двадцатый во Львове стал носить маску, с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует.. ибо ожидал худшего..
Экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заболел коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц. Санс находится в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с очень высокой температурой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Недолугі функціонери та журналісти перекрутили інформацію (в оригінальних роз'ясненнях: маска непотрібна здоровим вдома, на дворі, якщо рядом немає хворих). Результати тестів: маска затримує 80% часток розміром до 0,007 нм (коронавірус - 0,1 нм). https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell