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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 334335336337>
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:55

  PS4 написав:в сша паника набирает обороты


Алекс странный чувак, накупил этого г.
В Америке есть малоприметные украинские и русские небольшие магазины, которые малоизвестны и не подверглись набегам. Там до сих пор несколько сортов сала, колбас и пр. мясных продуктов, все наши крупы и макароны, тушенка, рыбные консервы и т.п. Без очередей, толчеи. Живем, не тужим. Привет Costco.
Коли хохол народився, жид повісився.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:30

  Libo написав:ЗЫ

Французская Sanofi тоже уже на этапе клинических испытаний лекарства.


Приветствую всех!
С 20 января на этой ветке и както сразу услышал основателя ветки..
22 января в Гонгоне приступили к производству вакцины, после этого куча стран заявили об аналогичном..
по факту ранее конца лета нужно расчитывать только на себя..
по своему опыту мониторинга в Китае первых двадцати дней хочу отметить ну не ожидал.. немного радует..
это не толерантная европы.. да у нас будут тысячи больных но не будет Италии..
радует то, что каждый двадцатый во Львове стал носить маску, с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..
ибо ожидал худшего..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:36

Сегодня ночью будет перейден порог в 200 тысяч заболевших коронавирусом.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:45

Число умерших в США перевалило за 100.
Мэр Нью-Йорка сказал, что уже через 2 дня ньюйоркцев обяжут сидеть и не выходить из дома.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:51

Regeneron уточнил, что они могут приступить к производству лекарств от коронавируса уже в середине апреля.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заболел коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц. Санс находится в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с очень высокой температурой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

Щодо ефективності масок

Недолугі функціонери та журналісти перекрутили інформацію (в оригінальних роз'ясненнях: маска непотрібна здоровим вдома, на дворі, якщо рядом немає хворих).
Результати тестів: маска затримує 80% часток розміром до 0,007 нм (коронавірус - 0,1 нм).
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..

А подтверждение этому есть? Так как тут уже звучали фантазии о запрете нахождения детей на улице в период карантина и предусмотренной ответственности viewtopic.php?p=4904178#p4904178
Востаннє редагувалось YKK в Вів 17 бер, 2020 23:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59

  vladislavlvov написав: с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..


Строгость украинских законов абсолютно нивелируется необязательностью их исполнения.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:02

В Киеве есть приехавшие недавно с Куршавеля вместе с вирусом.
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