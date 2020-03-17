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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:08

  Shram написав:
  vladislavlvov написав: с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..


Строгость украинских законов абсолютно нивелируется необязательностью их исполнения.


Из военной психологии.
В критической боевой обстановке у бойцов всегда наблюдается особая тяга к знанию уставов и наставлений, а также рвение к их безукоризненному исполнению. Даже у самых недисциплинированных. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:22

  YKK написав:
  vladislavlvov написав:с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..

А подтверждение этому есть? Так как тут уже звучали фантазии о запрете нахождения детей на улице в период карантина и предусмотренной ответственности viewtopic.php?p=4904178#p4904178


я сегодня пошел лечить зубы .. это услышал от владельца заведения
завтра по Львову будет контроль на предмет работы со штрафом 35000
чел является хорошим знакомым...сказал сегодня все...ибо завтра ... всем отказывал завтра.. ну х.з..
завтра узнаем..

вообще Фокстот конченные пида.. купил посудомоечную машину с установкой.. привезли и все.. вечером должны были приехать от них люди подключить.. не приехали .. и не перезвонили.. сказали идите далеко карантин.. была договоренность бысто и перед карантином..ответ техподдержки хотите потом подключим или идите там где уже никто не работает в Фокстрот.. цена там была дороже на 5% .. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 17 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:32

CFR в разрезе возрастов по 3-м странам:

Зображення

На что обратить внимание:
1. Существенных различий в летальностях молодого населения по странам - нет!

2. Следовательно, итоговый CFR по стране зависит от двух фактов - насколько эффективно проводится борьба за спасение тяжелых пациентов в возрасте 70+ (чем лучше, тем CFR де-факто ниже), а также насколько эффективно проводится тестирование нетяжелых пациентов в возрасте 70- (чем лучше, тем CFR методологически ниже).

3. В возрастных сегментах 70+ по странам есть существенные различия:
а) Южная Корея имеет невысокую относительную летальность возрастного населения при большом его количестве в популяции;
б) Китай имеет среднюю относительную летальность возрастного населения при среднем его количестве в популяции;
в) Италия имеет высокую относительную летальность возрастного населения при высоком его количестве в популяции.

4. Таким образом с одной стороны очевидна корреляция CFR с долей возрастного населения в популяции - независимо от методологии учета. А с другой стороны - разная летальность по странам среди возрастного населения, зависящая от объективных факторов (готовности медицинской системы и, возможно, разных штаммов коронавируса).

5. Чего ждать в Украине, сказать сложно, но можно аккуратно предположить, что при средне-высоком количестве возрастного населения в популяции и средне-низком качестве системы здравоохранения летальность возрастного населения будет на уровне, или выше, чем в Италии, а общий CFR - на уровне, или ниже, чем в Италии, но выше, чем в Китае и уж тем более - Южной Кореи.

6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шанс НЕ допустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам. ВАЖНО, чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:39

zРадио
а у вас как всегда все хорошо или уже как то другому?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:44

  zРадио написав:6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шанс НЕ допустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам. ВАЖНО, чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично!

Да народ вовсю толпится где только можно, дети на карантине не сидят дома, а тусуются на улице, народ кашляет и чихает в общественных местах, а на замечания реагирует в лучших традициях нашей нации - шлет в пешее эротическое с точным указанием маршрута. Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла. Какая тут сознательность - пещерные люди.
Natt
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