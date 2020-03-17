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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 335336337338339> Додано: Вів 17 бер, 2020 23:08 Shram написав: vladislavlvov написав: с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..

с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует..



Строгость украинских законов абсолютно нивелируется необязательностью их исполнения. Строгость украинских законов абсолютно нивелируется необязательностью их исполнения.



Из военной психологии.

В критической боевой обстановке у бойцов всегда наблюдается особая тяга к знанию уставов и наставлений, а также рвение к их безукоризненному исполнению. Даже у самых недисциплинированных. Из военной психологии.В критической боевой обстановке у бойцов всегда наблюдается особая тяга к знанию уставов и наставлений, а также рвение к их безукоризненному исполнению. Даже у самых недисциплинированных. Libo 2

Повідомлень: 7851 З нами з: 14.11.11 Подякував: 332 раз. Подякували: 3896 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:22 YKK написав: vladislavlvov написав: с завтрашнего дня штраф 35000 за работу в карантин.. это радует.. с завтрашнего дня штраф 35000.. это радует..

А подтверждение этому есть? Так как тут уже звучали фантазии о запрете нахождения детей на улице в период карантина и предусмотренной ответственности А подтверждение этому есть? Так как тут уже звучали фантазии о запрете нахождения детей на улице в период карантина и предусмотренной ответственности viewtopic.php?p=4904178#p4904178



я сегодня пошел лечить зубы .. это услышал от владельца заведения

завтра по Львову будет контроль на предмет работы со штрафом 35000

чел является хорошим знакомым...сказал сегодня все...ибо завтра ... всем отказывал завтра.. ну х.з..

завтра узнаем..



вообще Фокстот конченные пида.. купил посудомоечную машину с установкой.. привезли и все.. вечером должны были приехать от них люди подключить.. не приехали .. и не перезвонили.. сказали идите далеко карантин.. была договоренность бысто и перед карантином..ответ техподдержки хотите потом подключим или идите там где уже никто не работает в Фокстрот.. цена там была дороже на 5% .. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там.. я сегодня пошел лечить зубы .. это услышал от владельца заведениязавтра по Львову будет контроль на предмет работы со штрафом 35000чел является хорошим знакомым...сказал сегодня все...ибо завтра ... всем отказывал завтра.. ну х.з..завтра узнаем..вообще Фокстот конченные пида.. купил посудомоечную машину с установкой.. привезли и все.. вечером должны были приехать от них люди подключить.. не приехали .. и не перезвонили.. сказали идите далеко карантин.. была договоренность бысто и перед карантином..ответ техподдержки хотите потом подключим или идите там где уже никто не работает в Фокстрот.. цена там была дороже на 5% .. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там.. Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 17 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів. vladislavlvov

Повідомлень: 2240 З нами з: 02.03.07 Подякував: 117 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:32







На что обратить внимание:

1. Существенных различий в летальностях молодого населения по странам - нет!



2. Следовательно, итоговый CFR по стране зависит от двух фактов - насколько эффективно проводится борьба за спасение тяжелых пациентов в возрасте 70+ (чем лучше, тем CFR де-факто ниже), а также насколько эффективно проводится тестирование нетяжелых пациентов в возрасте 70- (чем лучше, тем CFR методологически ниже).



3. В возрастных сегментах 70+ по странам есть существенные различия:

а) Южная Корея имеет невысокую относительную летальность возрастного населения при большом его количестве в популяции;

б) Китай имеет среднюю относительную летальность возрастного населения при среднем его количестве в популяции;

в) Италия имеет высокую относительную летальность возрастного населения при высоком его количестве в популяции.



4. Таким образом с одной стороны очевидна корреляция CFR с долей возрастного населения в популяции - независимо от методологии учета. А с другой стороны - разная летальность по странам среди возрастного населения , зависящая от объективных факторов (готовности медицинской системы и, возможно, разных штаммов коронавируса).



5. Чего ждать в Украине, сказать сложно, но можно аккуратно предположить, что при средне-высоком количестве возрастного населения в популяции и средне-низком качестве системы здравоохранения летальность возрастного населения будет на уровне, или выше, чем в Италии, а общий CFR - на уровне, или ниже, чем в Италии , но выше, чем в Китае и уж тем более - Южной Кореи.



6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шанс НЕ допустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам. ВАЖНО, чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично! CFR в разрезе возрастов по 3-м странам:На что обратить внимание:1. Существенных различий в летальностях молодого населения по странам - нет!2. Следовательно, итоговый CFR по стране зависит от двух фактов - насколько эффективно проводится борьба за спасение тяжелых пациентов в возрасте 70+ (чем лучше, тем CFR де-факто ниже), а также насколько эффективно проводится тестирование нетяжелых пациентов в возрасте 70- (чем лучше, тем CFR методологически ниже).3. В возрастных сегментах 70+ по странам есть существенные различия:а) Южная Корея имеетотносительную летальность возрастного населения приего количестве в популяции;б) Китай имеетотносительную летальность возрастного населения приего количестве в популяции;в) Италия имеетотносительную летальность возрастного населения приего количестве в популяции.4. Таким образом с одной стороны- независимо от методологии учета. А с другой стороны -, зависящая от объективных факторов (готовности медицинской системы и, возможно, разных штаммов коронавируса).5. Чего ждать в Украине, сказать сложно, но можно аккуратно предположить, что при средне-высоком количестве возрастного населения в популяции и средне-низком качестве системы здравоохранения, но выше, чем в Китае и уж тем более - Южной Кореи.6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шансдопустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам., чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично! zРадио

Повідомлень: 5209 З нами з: 02.05.18 Подякував: 955 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:39 zРадио

а у вас как всегда все хорошо или уже как то другому? vladislavlvov

Повідомлень: 2240 З нами з: 02.03.07 Подякував: 117 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:44 zРадио написав: 6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шанс НЕ допустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам. ВАЖНО, чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично! 6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шансдопустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам., чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти,

Да народ вовсю толпится где только можно, дети на карантине не сидят дома, а тусуются на улице, народ кашляет и чихает в общественных местах, а на замечания реагирует в лучших традициях нашей нации - шлет в пешее эротическое с точным указанием маршрута. Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла Какая тут сознательность - пещерные люди. Да народ вовсю толпится где только можно, дети на карантине не сидят дома, а тусуются на улице, народ кашляет и чихает в общественных местах, а на замечания реагирует в лучших традициях нашей нации - шлет в пешее эротическое с точным указанием маршрута. Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мылаКакая тут сознательность - пещерные люди. Natt

Повідомлень: 1380 З нами з: 09.08.15 Подякував: 341 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:50 vladislavlvov написав: zРадио

а у вас как всегда все хорошо или уже как то другому? а у вас как всегда все хорошо или уже как то другому?



"Как всегда все хорошо"? Нет, это у вас все плохо. А я держу руку на пульсе и реагирую на фричество и информационный вирус, распространяемый в том числе вами. Знаете ли - профилактика и борьба нужна и с ним... "Как всегда все хорошо"? Нет, это у вас все плохо. А я держу руку на пульсе и реагирую на фричество и информационный вирус, распространяемый в том числе вами. Знаете ли - профилактика и борьба нужна и с ним... zРадио

Повідомлень: 5209 З нами з: 02.05.18 Подякував: 955 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:16 я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????

что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.

в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.



то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ(( Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4810 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:22

ГАРАНТ где элементарные маски и антисептики??? Они должны сейчас везде продаваться по ценам до карантина.

а то красава басни рассказал, как нам надо передвигаться по городу и стране в масках.

а вот где купить элементарные средства защиты чего то молчит.

на хрена он собирал олигархов???? сегодня вся спиртовая промышленность должна работать 24 часа на выпуск антисептиков на спирту. этот ещё...... каждый день по ТВ выступает.ГАРАНТ где элементарные маски и антисептики??? Они должны сейчас везде продаваться по ценам до карантина.а то красава басни рассказал, как нам надо передвигаться по городу и стране в масках.а вот где купить элементарные средства защиты чего то молчит.на хрена он собирал олигархов???? сегодня вся спиртовая промышленность должна работать 24 часа на выпуск антисептиков на спирту. Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4810 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:23 safonovstanislav написав: Статистика по Италии:

Статистика по Италии:

Угу, 33 года, это глубокие старики... ню-ню.

И, заметьте все инфицированные на данный момент - до 45.



(Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном;

▫️Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.)



А старики молча страдают без диагнозов. Угу, 33 года, это глубокие старики... ню-ню.И, заметьте все инфицированные на данный момент - до 45.(Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном;▫️Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.)А старики молча страдают без диагнозов. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 18 бер, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3692 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:25 Игорь Алексеевич написав: я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????

что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.

в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.



то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ(( я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ((

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4194216687271072&id=100000483476379

Подтягиваются потихоньку так что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся. Подтягиваются потихонькутак что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся. stm

Повідомлень: 2130 З нами з: 04.03.15 Подякував: 60 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 335336337338339> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6842 1526835

ЛОБ Вів 17 бер, 2020 21:02