Из военной психологии.
В критической боевой обстановке у бойцов всегда наблюдается особая тяга к знанию уставов и наставлений, а также рвение к их безукоризненному исполнению. Даже у самых недисциплинированных.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:08
Из военной психологии.
В критической боевой обстановке у бойцов всегда наблюдается особая тяга к знанию уставов и наставлений, а также рвение к их безукоризненному исполнению. Даже у самых недисциплинированных.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:22
я сегодня пошел лечить зубы .. это услышал от владельца заведения
завтра по Львову будет контроль на предмет работы со штрафом 35000
чел является хорошим знакомым...сказал сегодня все...ибо завтра ... всем отказывал завтра.. ну х.з..
завтра узнаем..
вообще Фокстот конченные пида.. купил посудомоечную машину с установкой.. привезли и все.. вечером должны были приехать от них люди подключить.. не приехали .. и не перезвонили.. сказали идите далеко карантин.. была договоренность бысто и перед карантином..ответ техподдержки хотите потом подключим или идите там где уже никто не работает в Фокстрот.. цена там была дороже на 5% .. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 17 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:32
CFR в разрезе возрастов по 3-м странам:
На что обратить внимание:
1. Существенных различий в летальностях молодого населения по странам - нет!
2. Следовательно, итоговый CFR по стране зависит от двух фактов - насколько эффективно проводится борьба за спасение тяжелых пациентов в возрасте 70+ (чем лучше, тем CFR де-факто ниже), а также насколько эффективно проводится тестирование нетяжелых пациентов в возрасте 70- (чем лучше, тем CFR методологически ниже).
3. В возрастных сегментах 70+ по странам есть существенные различия:
а) Южная Корея имеет невысокую относительную летальность возрастного населения при большом его количестве в популяции;
б) Китай имеет среднюю относительную летальность возрастного населения при среднем его количестве в популяции;
в) Италия имеет высокую относительную летальность возрастного населения при высоком его количестве в популяции.
4. Таким образом с одной стороны очевидна корреляция CFR с долей возрастного населения в популяции - независимо от методологии учета. А с другой стороны - разная летальность по странам среди возрастного населения, зависящая от объективных факторов (готовности медицинской системы и, возможно, разных штаммов коронавируса).
5. Чего ждать в Украине, сказать сложно, но можно аккуратно предположить, что при средне-высоком количестве возрастного населения в популяции и средне-низком качестве системы здравоохранения летальность возрастного населения будет на уровне, или выше, чем в Италии, а общий CFR - на уровне, или ниже, чем в Италии, но выше, чем в Китае и уж тем более - Южной Кореи.
6. Все, что говорилось в предыдущих пунках, касается относительных показателей, а в абсолютных же у нас еще есть шанс НЕ допустить эпидемию благодаря ранним карантинным мерам. ВАЖНО, чтобы принятые меры были еще и качественно исполнены, что зависит и от власти, и от каждого из нас лично!
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:44
Да народ вовсю толпится где только можно, дети на карантине не сидят дома, а тусуются на улице, народ кашляет и чихает в общественных местах, а на замечания реагирует в лучших традициях нашей нации - шлет в пешее эротическое с точным указанием маршрута. Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла Какая тут сознательность - пещерные люди.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:50
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:16
я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????
что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.
в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.
то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:22
этот ещё...... каждый день по ТВ выступает.
ГАРАНТ где элементарные маски и антисептики??? Они должны сейчас везде продаваться по ценам до карантина.
а то красава басни рассказал, как нам надо передвигаться по городу и стране в масках.
а вот где купить элементарные средства защиты чего то молчит.
на хрена он собирал олигархов???? сегодня вся спиртовая промышленность должна работать 24 часа на выпуск антисептиков на спирту.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:23
Угу, 33 года, это глубокие старики... ню-ню.
И, заметьте все инфицированные на данный момент - до 45.
(Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном;
▫️Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.)
А старики молча страдают без диагнозов.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 18 бер, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:25
Подтягиваются потихоньку так что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся.
|