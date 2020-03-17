Игорь Алексеевич написав:я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)???? что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно. в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.
то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ((
"У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна. .....
Если данные точны, то большинству форумчан нечего опасаться. И английский вариант борьбы с эпидемией вполне справедлив.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Natt написав: Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла Какая тут сознательность - пещерные люди.
Знаю живого представителя племени, часто говаривал "краще один раз в тиждень помити пи**н ніж кожен раз мити руки". Извиняюсь за мой французский.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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юлька только что сказала на одном из каналов. у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов. она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус. говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура. вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. будем дохнуть как....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.