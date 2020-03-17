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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 336337338339>
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:28

  stm написав:
  Игорь Алексеевич написав:я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????
что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.
в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.

то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ((

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4194216687271072&id=100000483476379
Подтягиваются потихоньку ;) так что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся.


это киев.
а др. города??? :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:30

_Mykola_
Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:35

  vladislavlvov написав:брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..

Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку? :roll: :mrgreen: :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:36

  varlo написав:https://prm.ua/vik-stat-simptomi-z-yavilas-infografika-shhodo-smertnosti-vid-koronavirusu-v-italiyi/

"У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна.
.....

Если данные точны, то большинству форумчан нечего опасаться. И английский вариант борьбы с эпидемией вполне справедлив.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:39

  zokibada написав:
safonovstanislav написав:........
Статистика по Италии:
... ]
Действительно...
Статистика по Украине


Данные по возрастах 7 новых пациентов

В Черновицкой области: 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Киевская область: 44 года

Не надо путать статистику заболеваемости со статистикой смертности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:42

  Starikan написав:_Mykola_
Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?

Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:44

  Natt написав: Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла :shock: Какая тут сознательность - пещерные люди.

Знаю живого представителя племени, часто говаривал "краще один раз в тиждень помити пи**н ніж кожен раз мити руки". Извиняюсь за мой французский. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:44

юлька только что сказала на одном из каналов.
у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов.
она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус.
говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура.
вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. :shock:
будем дохнуть как.... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:52

  Natt написав: Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла :shock: Какая тут сознательность - пещерные люди.


У меня в армии на подобные замечания бойцы отвечали: "А нас просто учили не ссать на руки!". :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:58

  _Mykola_ написав:
  Starikan написав:_Mykola_
Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?

Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность?

Эта женщина болела раком мозга. Очевидно, от него и умерла. Наличие у неё коронавируса - простое совпадение.
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