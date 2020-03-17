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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 336337338339> Додано: Сер 18 бер, 2020 00:28 stm написав: Игорь Алексеевич написав: я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????

что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.

в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.



то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ(( я что то не слышу наших патриотов волонтёров (которые типа неоплаченные)????что то молчат и нигде их сейчас не видно и не слышно.в стране беда, а значит нужна их помощь старикам, инвалидам, одиноким и т.д.то их было - хрен сколько в стране, а сейчас все ушли в подполье?? - НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ОЛИГАРХОВ((

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4194216687271072&id=100000483476379

Подтягиваются потихоньку так что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся. Подтягиваются потихонькутак что больше хороших идей и людей в масках и прорвёмся.



это киев.

а др. города??? это киев.а др. города??? Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4810 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:30 _Mykola_

Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)? Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16926 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1752 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:35 vladislavlvov написав: брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там.. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..

Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку? Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку? _Mykola_ Повідомлень: 3692 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:36 varlo написав: https://prm.ua/vik-stat-simptomi-z-yavilas-infografika-shhodo-smertnosti-vid-koronavirusu-v-italiyi/



"У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна.

..... "У мене часто запитують, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в Італії. Сьогодні вранці Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику, представлену на першому графіку (померлі в останні три дні в статистику поки не потрапили). Другий графік показує летальність інфікованих в залежності від віку (перша цифра - загальний показник) Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки й 28,4% - жінки", - йдеться в дописі Мальгіна......

Если данные точны, то большинству форумчан нечего опасаться. И английский вариант борьбы с эпидемией вполне справедлив. Если данные точны, то большинству форумчан нечего опасаться. И английский вариант борьбы с эпидемией вполне справедлив. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15663 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4325 раз. Подякували: 4024 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:39 zokibada написав: safonovstanislav написав: ........

Статистика по Италии:

... ] Действительно...

Статистика по Украине





Данные по возрастах 7 новых пациентов



В Черновицкой области: 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.



Киевская область: 44 года Действительно...Статистика по УкраинеДанные по возрастах 7 новых пациентовВ Черновицкой области: 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.Киевская область: 44 года

Не надо путать статистику заболеваемости со статистикой смертности. Не надо путать статистику заболеваемости со статистикой смертности. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15663 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4325 раз. Подякували: 4024 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:42 Starikan написав: _Mykola_

Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)? Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?

Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность? Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность? _Mykola_ Повідомлень: 3692 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:44 Natt написав: Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла Какая тут сознательность - пещерные люди. Мама (пожилая женщина) сегодня выходила по надобности из дома, одела маску, чтоб лишний раз к лицу не прикасаться, так на нее смотрели как на умалишенную. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мылаКакая тут сознательность - пещерные люди.

Знаю живого представителя племени, часто говаривал "краще один раз в тиждень помити пи**н ніж кожен раз мити руки". Извиняюсь за мой французский. Знаю живого представителя племени, часто говаривал "краще один раз в тиждень помити пи**н ніж кожен раз мити руки". Извиняюсь за мой французский. Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

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Повідомлень: 9200 З нами з: 03.11.08 Подякував: 699 раз. Подякували: 2022 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:44

у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов.

она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус.

говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура.

вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей.

будем дохнуть как.... юлька только что сказала на одном из каналов.у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов.она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус.говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура.вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей.будем дохнуть как.... Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4810 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:52 Natt написав: Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мыла Какая тут сознательность - пещерные люди. Да о чем говорить, у меня на прошлой работе половина сотрудников руки после посещения туалета не мылаКакая тут сознательность - пещерные люди.



У меня в армии на подобные замечания бойцы отвечали: "А нас просто учили не ссать на руки!". У меня в армии на подобные замечания бойцы отвечали: "А нас просто учили не ссать на руки!". Libo 2

Повідомлень: 7851 З нами з: 14.11.11 Подякував: 332 раз. Подякували: 3896 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 00:58 _Mykola_ написав: Starikan написав: _Mykola_

Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)? Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?

Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность? Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность?

Эта женщина болела раком мозга. Очевидно, от него и умерла. Наличие у неё коронавируса - простое совпадение. Эта женщина болела раком мозга. Очевидно, от него и умерла. Наличие у неё коронавируса - простое совпадение. Tegularius Повідомлень: 1174 З нами з: 11.02.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 336337338339> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 17 бер, 2020 21:02