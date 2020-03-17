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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:04
Все рестораны в округе закрыты. Работает пару закусочных на вынос. Бар в режиме наливайки - touch and go. На здоровенный бар один бармен, наливает - клиент хлопнул и пошел, и следующий, кричит заведующий. Магазины как после мамая.
Скука, что можно е.
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Libo
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Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ