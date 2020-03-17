RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:04

Все рестораны в округе закрыты. Работает пару закусочных на вынос. Бар в режиме наливайки - touch and go. На здоровенный бар один бармен, наливает - клиент хлопнул и пошел, и следующий, кричит заведующий. Магазины как после мамая.
Скука, что можно е. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7851
З нами з: 14.11.11
Подякував: 332 раз.
Подякували: 3896 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 336337338339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Amat і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6842 1526835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82920)
18.03.2020 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.