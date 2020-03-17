Все рестораны в округе закрыты. Работает пару закусочных на вынос. Бар в режиме наливайки - touch and go. На здоровенный бар один бармен, наливает - клиент хлопнул и пошел, и следующий, кричит заведующий. Магазины как после мамая. Скука, что можно е.
Tegularius Эта женщина болела раком мозга. Очевидно, от него и умерла. Наличие у неё коронавируса - простое совпадение.
7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре.
Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому. Покійна мала фармацевтичну освіту і розуміла, що її стан почав погіршуватися. Тому вирішила перейти на сильніший антибіотик. Однак вночі почала задихатися і вранці 14 березня в суботу їй викликали сільську швидку.
Ця швидка ледве доїхала до Чернівців, оскільки вона тиждень на ремонті, а тиждень працює. Одразу ж Тетяну направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Дівчина з приймального покою йшла туди пішки, бо крісло каталки не знайшли. Підключили систему. Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу й інтоксикацію організму.
Starikan написав:_Mykola_ Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?
Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность?
Эта женщина болела раком мозга. Очевидно, от него и умерла. Наличие у неё коронавируса - простое совпадение.
Южная Корея и Италия. Выявленные и посаженные на карантин случаи. Потом смотрим смертность выше. Чем больше безсимптомных отловлено, тем меньше стариков заболело. А не потому что население страны не такое пожилое...
varlo написав:Текст не мой, но как правильно сказано.
не совсем правильно, но красиво, а в реалиях будет, скорее всего, несколько не так. - собраные дома перескандалят наконец-то и начнут разводится (в китае уже ограничивают по 10 разводов в день или типа того) - большинство без сбережений и доходов начнут искать альтернативные пути получения еды - часть семей, после чаепития, начнет хоронить родных и близких, которые заболели и не выжили и это еще не самое худшее, что может нас ожидать... смертей уже не избежать - они уже есть и рано или поздно переболеет подавляющее большинство и скорее всего подобные меры лишь оттянут неизбежное, но вместо нормальной или подупавшей экономики мы получим руины и неизвестность. и не уверен, что лучше сразу переболеть и потерять или долго и нудно болеть и все равно потерять, но при этом остаться без работы и средств к существованию. ... и над могилами будут цвести редкие цветы, петь редкие птицы, протекать чистые ручьи и природа начнет наслаждаться своей первозданной красотой, но ... в одиночестве...
Zebra написав:Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.
с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)
вы в сша не видели что творится
эпицентр спозиционировал себя на продаже СИЗ и продуктов первой необходимости ... . Я был уверен, что они выкрутятся... и найдут лазейки (маски у них есть, воду и спиртное тоже давно продают...) В Сильпо сегодня днем народу мало, гречка лежит на палетах в центре зала + на обычных местах - не заметил, чтобы кто-то ее брал, ценник вроде 24 за упаковку был - на развес не смотрел. У касс тоже палета с туалетной бумагой лежала, но не заметил, чтобы у кого-то в тележках она была... На парковке у сильпо также машин почти нет. Похожая ситуация и в др. магазинах. Машин в городе гораздо меньше. Да в каких-то магазинах ощущается временный дефицит гречки, но я эти магазины не нашел , специально в несколько рядом зашел и таки было пару пакетов гречки везде. Пока что у нас намного спокойнее чем в США. Хотя на днях видел удивительного (по Жидкову) человека он мешки с мукой, сахаром и наверное еще с чем-то грузил в бус, причем с такой скоростью, как буд-то зомби приближались... У него что-то около 4 тележек было по 3-4 мешка (50кг) в каждой. Пустые тележки распихивал по парковке чуть в машину не заехал...
fin написав:Этот вирус был всегда, как грипп. От гриппа тоже многие умирают, у кого ослабленный иммунитет. Сами правительства делают панику. Не надо ничего ограничивать, закрывать, запрещать. И был бы доллар тогда по 25.
Вы представляете какой был бы колапс через месяц другой? Или пока оно нас не коснулось в полном объеме то прокатит?
вы просто не представляете какой он будет через месяц два такого карантина как сейчас... думаю, толком никто не представляет.
ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса 17.03.2020 - 17:51
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Die Welt.
По его словам, при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, так как на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.
"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сказал Линдмайер.
Он также уточнил, что это касается только приема без медицинской консультации. ...