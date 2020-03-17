Додано: Сер 18 бер, 2020 02:10

qas написав: prodigy написав: Zebra написав: Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят. Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.



с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов) с утра был в Эпицентре...все работает, только людей в 10 раз меньше обычного...зато народ ломанулся на оптовый продовольственный скупать продукты-гречна(опт мешком)-утром 23грн/кг, к 10утра по 31грн/кг, к 11-ти все раскупили...это просто капец какой у нас народ (страна пуганных идиотов)



вы в сша не видели что творится вы в сша не видели что творится

эпицентр спозиционировал себя на продаже СИЗ и продуктов первой необходимости .... Я был уверен, что они выкрутятся... и найдут лазейки (маски у них есть, воду и спиртное тоже давно продают...)В Сильпо сегодня днем народу мало, гречка лежит на палетах в центре зала + на обычных местах - не заметил, чтобы кто-то ее брал, ценник вроде 24 за упаковку был - на развес не смотрел. У касс тоже палета с туалетной бумагой лежала, но не заметил, чтобы у кого-то в тележках она была...На парковке у сильпо также машин почти нет. Похожая ситуация и в др. магазинах. Машин в городе гораздо меньше.Да в каких-то магазинах ощущается временный дефицит гречки, но я эти магазины не нашел, специально в несколько рядом зашел и таки было пару пакетов гречки везде.Пока что у нас намного спокойнее чем в США. Хотя на днях видел удивительного (по Жидкову) человека он мешки с мукой, сахаром и наверное еще с чем-то грузил в бус, причем с такой скоростью, как буд-то зомби приближались... У него что-то около 4 тележек было по 3-4 мешка (50кг) в каждой. Пустые тележки распихивал по парковке чуть в машину не заехал...