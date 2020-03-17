varlo написав:Прошёл первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после?
Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы.
Может планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды.
Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения: собрать всех дома. Каждого жителя - внутрь своей страны, внутрь своего дома, поближе к родным стенам. Чтоб отдохнули от работы, суеты, вечной спешки. Чтоб вспомнили о своём здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми. Чтоб испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания, вместо хот-дога на бегу. Чтоб смотреть, как варится кофе в турке, давно привезённой из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки. Дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы.
Планета загоняет нас по домам, чтоб мы навели в нём порядок: начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно тогда мы начнём ценить. И скоро вернёмся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнёт в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя.
Загружает позиция заробитчан мы же украинцы заберите нас. Да никто не против вас забрать. Вопрос карантине на 14 по приезду. Китай всех кто приезжает даже китайцев сажает на карантин 14 дней . В свое так очень мудро поступил Израиль.
stm написав:Южная Корея и Италия. Выявленные и посаженные на карантин случаи. Потом смотрим смертность выше. Чем больше безсимптомных отловлено, тем меньше стариков заболело. А не потому что население страны не такое пожилое...
В Корее действительно большему числу людей делали тест, поэтому там и смертность оказалась намного меньшей (менее процента), т.к. многих выявляли в легкой форме. В Италии тесты делали только тяжелобольным, легким просто говорили лечится дома, сколько из них подцепили тот вирус, богу известно, но очевидно в разы больше, чем подтвержденных.
Этот короновирус - просто один из массы вирусов, которые вызывают ОРЗ. Некоторые из них переносятся легче, другие тяжелее. Для людей под 80 (средний возраст умерших) любое серьезное ОРЗ или грипп чреваты. Вокруг этого вируса был раздут непропорциональный угрозе хайп и паника. Учитывая, что тестируют как правило только тяжелобольных пневмонией, да и то не всех, вероятно реальное число заболевших окажется гораздо большим (а смертность соответственно меньшей). Вирус стали массово выявлять у футболистов, баскетболистов, политиков - просто потому, что их стали поголовно проверять. Почти у всех болезнь проходит в легкой форме или бессимптомно. Большинство умерших были либо стары, либо страдали тяжелыми хроническими болезнями. Не будь вируса, они бы вряд-ли прожили много дольше. Умершую якобы от коронавируса 33-летнюю украинку недавно прооперировали по поводу опухоли мозга. В Испании от него якобы умер 21-летний парень, у которого тоже оказался рак. Эти карантины, хайп и паника - глупость несусветная, от них много больше вреда, чем от самого вируса. Переболеет 50-70% населения (подавляющее большинство в легкой форме) и эпидемия прекратится сама по себе. Бояться надо рака, инфаркта, инсульта, а не этой ерунды
Игорь Алексеевич написав:юлька только что сказала на одном из каналов. у нас больных в стране немерянно, просто власть молчит т.к. нет тестов. она говорит на прошлой неделе к ней приехали родственники с днепра и один знакомый внезапно заболел. поднялась температура и кашель. решили проверить на вирус. говорит, что с её связями не смогли в киеве добыть тесты. с трудом договорились только об одном тесте у кого была температура. вообщем говорит, если с моими связями не смогли добыть тестов для всей семьи, то что говорить про обычных людей. будем дохнуть как....
та ладно плакать, предлагаю всем купить тест - желающих нет, все ждут бесплатного, ждите...
Tegularius написав:Этот короновирус - просто один из массы вирусов, которые вызывают ОРЗ. Некоторые из них переносятся легче, другие тяжелее. Для людей под 80 (средний возраст умерших) любое серьезное ОРЗ или грипп чреваты. Вокруг этого вируса был раздут непропорциональный угрозе хайп и паника. Учитывая, что тестируют как правило только тяжелобольных пневмонией, да и то не всех, вероятно реальное число заболевших окажется гораздо большим (а смертность соответственно меньшей). Вирус стали массово выявлять у футболистов, баскетболистов, политиков - просто потому, что их стали поголовно проверять. Почти у всех болезнь проходит в легкой форме или бессимптомно. Большинство умерших были либо стары, либо страдали тяжелыми хроническими болезнями. Не будь вируса, они бы вряд-ли прожили много дольше. Умершую якобы от коронавируса 33-летнюю украинку недавно прооперировали по поводу опухоли мозга. В Испании от него якобы умер 21-летний парень, у которого тоже оказался рак. Эти карантины, хайп и паника - глупость несусветная, от них много больше вреда, чем от самого вируса. Переболеет 50-70% населения (подавляющее большинство в легкой форме) и эпидемия прекратится сама по себе. Бояться надо рака, инфаркта, инсульта, а не этой ерунды
тут на ветке было видео с 25 летним учителем английского, который делился впечатлениями от болезни - это пэстэц, я такого не хочу...
edvardd написав:та ладно плакать, предлагаю всем купить тест - желающих нет, все ждут бесплатного, ждите...
А смысл покупать тест, если лечения все равно нет? Что делать со знанием, заразился уже или нет на данный момент? Была бы возможность пролечиться после раннего выявления, я бы и сам набрал много для регулярного тестирования.