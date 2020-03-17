varlo написав:

Прошёл первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после?Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы.Может планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды.Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения: собрать всех дома. Каждого жителя - внутрь своей страны, внутрь своего дома, поближе к родным стенам. Чтоб отдохнули от работы, суеты, вечной спешки.Чтоб вспомнили о своём здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми. Чтоб испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания, вместо хот-дога на бегу. Чтоб смотреть, как варится кофе в турке, давно привезённой из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки. Дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы.Планета загоняет нас по домам, чтоб мы навели в нём порядок: начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно тогда мы начнём ценить. И скоро вернёмся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнёт в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя.Текст не мой, но как правильно сказано.