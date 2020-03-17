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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:17
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:29
Ну и как там с выполнением распоряжений не более 10 человек в маршрутку и не более 20 в трамвай/автобус?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:31
Tegularius написав:
Этот короновирус - просто один из массы вирусов, которые вызывают ОРЗ. Некоторые из них переносятся легче, другие тяжелее. Для людей под 80 (средний возраст умерших) любое серьезное ОРЗ или грипп чреваты.
Вокруг этого вируса был раздут непропорциональный угрозе хайп и паника. Учитывая, что тестируют как правило только тяжелобольных пневмонией, да и то не всех, вероятно реальное число заболевших окажется гораздо большим (а смертность соответственно меньшей).
Вирус стали массово выявлять у футболистов, баскетболистов, политиков - просто потому, что их стали поголовно проверять. Почти у всех болезнь проходит в легкой форме или бессимптомно.
Большинство умерших были либо стары, либо страдали тяжелыми хроническими болезнями. Не будь вируса, они бы вряд-ли прожили много дольше. Умершую якобы от коронавируса 33-летнюю украинку недавно прооперировали по поводу опухоли мозга. В Испании от него якобы умер 21-летний парень, у которого тоже оказался рак.
Эти карантины, хайп и паника - глупость несусветная, от них много больше вреда, чем от самого вируса. Переболеет 50-70% населения (подавляющее большинство в легкой форме) и эпидемия прекратится сама по себе.
Бояться надо рака, инфаркта, инсульта, а не этой ерунды
Абсолютно с Вами согласна!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38
vladislavlvov написав:
Загружает позиция заробитчан мы же украинцы заберите нас. Да никто не против вас забрать. Вопрос карантине на 14 по приезду.
Китай всех кто приезжает даже китайцев сажает на карантин 14 дней .
В свое так очень мудро поступил Израиль.
в понедельник, вроде, в последний день, последним поездом, на пока, москва-кишинёв вернулся из москвы товарищ. молдован в москве вабще не хотели пускать в поезд, типа желавших покинуть Украину инностранцев в понедельник уже не должно было быть. однако, наши погранцы поступили гуманно, молдован с билетами до молдовы сфоткали и разрешили ехать транзитом.
приехавшие же украинцы ни на каком карантине не были, спокойно разъехались по домам.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46
Shram написав:Ну и как там с выполнением распоряжений не более 10 человек в маршрутку и не более 20 в трамвай/автобус?
Полтавчани сьогодні проявляють громадянську відповідальність. Було 7 чоловік, пару днями раніше їздили як шпроти в банці))
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02
_Mykola_ написав: Starikan написав:_Mykola_
Вы не понимаете различие между инфицированными (ваш коммент) и статистикой летальности (таблица)?
Я так понимаю что смерть 33 летней это просто случайность?
4 года назад она перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли мозга.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:04
В Киеве полный трындец.
В отделение реанимации по причине невозможности добраться не вышел на дежурство один из трех врачей, три медсестры из пяти, из двух санитарок не вышла ни одна, так как не могут добраться из пригорода, а "грошей на такси в нас нема".
С Левого берега добраться без метро или личного авто просто нереально, все в пробках. Через мост метро(помним обещания дублировать автобусами вдоль веток) не ходит ни один автобус. Маршрутки Киева забиты, как консервные банки шпротами, не продохнуть, какие там маски, какой карантин. Маски вроде бы как должна контролировать полиция, ага... Щас, пластмассовым полицаям абсолютно на все пох.
Наши власти в очередной раз проявляют себя ну просто фейерическими долбодятлами.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:18
Shram написав:
Ну и как там с выполнением распоряжений не более 10 человек в маршрутку и не более 20 в трамвай/автобус?
Хрен там )))))
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:20
19yuriy91 написав: vladislavlvov написав:
Загружает позиция заробитчан мы же украинцы заберите нас. Да никто не против вас забрать. Вопрос карантине на 14 по приезду.
Китай всех кто приезжает даже китайцев сажает на карантин 14 дней .
В свое так очень мудро поступил Израиль.
в понедельник, вроде, в последний день, последним поездом, на пока, москва-кишинёв вернулся из москвы товарищ. молдован в москве вабще не хотели пускать в поезд, типа желавших покинуть Украину инностранцев в понедельник уже не должно было быть. однако, наши погранцы поступили гуманно, молдован с билетами до молдовы сфоткали и разрешили ехать транзитом.
приехавшие же украинцы ни на каком карантине не были, спокойно разъехались по домам.
Ехала сестра пятым поездом в понедельник, сказала с поезда в Конотопе одного казаха сняли.
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