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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:19
Может кому поможет совет. Разумеется, при консультации врача.
Пару лет назад очень пожилая родственница после гриппа получила воспаление лёгких.
Сначала лечили дома по консультации специалиста по легочным заболеваниям. Прокололи курс комплекс антибиотиков, капельницы, таблетки, порошки и пр.
Результат -- сильнейшее ухудшение. Реально уже собралась помирать.
Привезли в областной стационар. В пульманологическое отделение. С кафедрой...
Там практически всем! легочникам внутривенно шарашат *Цефепим*.
Дёшево и сердито.
На второй же день ожила.
На третий хорошо.
Через неделю, как огурчик.
И так все в палате. Да и во всём отделении. Забитом, кстати.
Конвейер)))
Забойная штука.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36
Не знаю, думаю, не я один считаю что карантин приносит экономике и обществу в целом гораздо больший вред чем сама эпидемия! Не надо никаких полных карантинов, закройте бары, кафе, рестораны, клубы - это правильно, это некритично. Но перекрывать метро... Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:40
asti написав:
Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного.
Ничего страшного, но есть прикладная проблема - если по Украине - это плюс 1 миллион человек умерших, где хоронить ?
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 18 бер, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:40
asti написав:
Не знаю, думаю, не я один считаю что карантин приносит экономике и обществу в целом гораздо больший вред чем сама эпидемия! Не надо никаких полных карантинов, закройте бары, кафе, рестораны, клубы - это правильно, это некритично. Но перекрывать метро... Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:43
freeze написав: asti написав:
Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного.
Ничего страшного, но есть прикладная проблема - если по Украине - это плюс 1 миллион человек умерших, где хоронить ?
Кремировать, как в США.
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varlo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:43
asti написав:
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:46
В умовах карантину і підвищення попиту на товари першої необхідності деякі супермаркети вирішили запровадити обмеження на кількість покупок. Зокрема, такі обмеження запроваджує мережа магазинів «АТБ», повідомляють Українські Новини.
Відсьогодні в цих магазинах можна буде купити не більш 12 одиниць води, пива та напоїв в пластикових пляшках і не більш 5 одиниць інших товарів в одні руки.
«Це вимушені заходи, метою є запобігання спекуляціям», – заявили в прес-службі компанії «АТБ-Маркет».
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:47
asti написав:
Не знаю, думаю, не я один считаю что карантин приносит экономике и обществу в целом гораздо больший вред чем сама эпидемия! Не надо никаких полных карантинов, закройте бары, кафе, рестораны, клубы - это правильно, это некритично. Но перекрывать метро... Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А я знаю что каждому 5 очень не огонь, т.е. они выздоровили но говорят теряют от 20% до 30% лёгочной ткани. Процесс выздоровления будет длится от 2 до 4 недель. И поэтому радость от каждого 5 на больничном с отдышкой на пол месяца или месяц, вместо посидеть то же время дома без болезни и ношение маски как чистых трусов при выходе в свет считаю нормальным.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:48
varlo написав: freeze написав: asti написав:
Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного.
Ничего страшного, но есть прикладная проблема - если по Украине - это плюс 1 миллион человек умерших, где хоронить ?
Кремировать, как в США.
Кладбищенская мафия тут же взвинтит цены на кремацию.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:49
asti написав:
Не знаю, думаю, не я один считаю что карантин приносит экономике и обществу в целом гораздо больший вред чем сама эпидемия! Не надо никаких полных карантинов, закройте бары, кафе, рестораны, клубы - это правильно, это некритично. Но перекрывать метро... Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А вы можете повторить это
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного
имея в виду не абстрактных людей, а своих родителей, жену, своих детей, наконец самого себя?
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