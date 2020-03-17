Додано: Сер 18 бер, 2020 11:46

В умовах карантину і підвищення попиту на товари першої необхідності деякі супермаркети вирішили запровадити обмеження на кількість покупок. Зокрема, такі обмеження запроваджує мережа магазинів «АТБ», повідомляють Українські Новини.



Відсьогодні в цих магазинах можна буде купити не більш 12 одиниць води, пива та напоїв в пластикових пляшках і не більш 5 одиниць інших товарів в одні руки.



«Це вимушені заходи, метою є запобігання спекуляціям», – заявили в прес-службі компанії «АТБ-Маркет».

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.