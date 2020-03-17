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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50
Gastarbaiter написав: asti написав:
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
Так тому и быть... Умереть можно не только от коронавируса.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50
Gastarbaiter написав: asti написав:
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
Все там будем. Вопрос времени.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:51
Gastarbaiter написав: asti написав:
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
В Україні кожного року помирає близько 1,5% від наявного населення...і нічого з цим зробити не можна.
От і виходить-останні років 100 , 98,5% далі живуть, 1,5% - не потрапляють в число цих щасливців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55
cлышь чел что там куришь? может еще на базарчик сходить за муфтами шлангами? брался пакет услуг..
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:56
yanyura написав:
А вы можете повторить это
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного
имея в виду не абстрактных людей, а своих родителей, жену, своих детей, наконец самого себя?
А ля гер ком а ля гер.
Я совершенно серьезно.
Человечество воюет с вирусом. Жертвы неизбежны.
Но если никто не выйдет на работу, в том числе люди, обеспечивающие жизнь городов - жертв будет гораздо больше.
Чому бідний? - Тому що дурний
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