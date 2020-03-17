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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 341342343344 Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50 Gastarbaiter написав: asti написав: часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/) часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?

Так тому и быть... Умереть можно не только от коронавируса. Так тому и быть... Умереть можно не только от коронавируса. vetka Повідомлень: 6225 З нами з: 04.03.14 Подякував: 382 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50 Gastarbaiter написав: asti написав: часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/) часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/) А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? Все там будем. Вопрос времени. Все там будем. Вопрос времени. Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2046 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:51 Gastarbaiter написав: asti написав: часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/) часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? В Україні кожного року помирає близько 1,5% від наявного населення...і нічого з цим зробити не можна.

От і виходить-останні років 100 , 98,5% далі живуть, 1,5% - не потрапляють в число цих щасливців. В Україні кожного року помирає близько 1,5% від наявного населення...і нічого з цим зробити не можна.От і виходить-останні років 100 , 98,5% далі живуть, 1,5% - не потрапляють в число цих щасливців. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55 _Mykola_ написав: vladislavlvov написав: брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там.. брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..

Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку? Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку?



cлышь чел что там куришь? может еще на базарчик сходить за муфтами шлангами? брался пакет услуг.. cлышь чел что там куришь? может еще на базарчик сходить за муфтами шлангами? брался пакет услуг.. vladislavlvov

Повідомлень: 2242 З нами з: 02.03.07 Подякував: 117 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:56 yanyura написав: А вы можете повторить это

часть людей бы умерла, ну и ничего страшного

имея в виду не абстрактных людей, а своих родителей, жену, своих детей, наконец самого себя? А вы можете повторить этоимея в виду не абстрактных людей, а своих родителей, жену, своих детей, наконец самого себя?

А ля гер ком а ля гер.

Я совершенно серьезно.

Человечество воюет с вирусом. Жертвы неизбежны.

Но если никто не выйдет на работу, в том числе люди, обеспечивающие жизнь городов - жертв будет гораздо больше. А ля гер ком а ля гер.Я совершенно серьезно.Человечество воюет с вирусом. Жертвы неизбежны.Но если никто не выйдет на работу, в том числе люди, обеспечивающие жизнь городов - жертв будет гораздо больше. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16928 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1755 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 341342343344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6842 1527054

ЛОБ Вів 17 бер, 2020 21:02