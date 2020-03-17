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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?

Так тому и быть... Умереть можно не только от коронавируса.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:50

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
Все там будем. Вопрос времени.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:51

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
В Україні кожного року помирає близько 1,5% від наявного населення...і нічого з цим зробити не можна.
От і виходить-останні років 100 , 98,5% далі живуть, 1,5% - не потрапляють в число цих щасливців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55

  _Mykola_ написав:
  vladislavlvov написав:брал только за то чтобы была быстрая установка ... никогда никому не рекомендую покупать ничего там..

Вы не в состоянии прикрутить заливочный шланг и воткнуть слив каналзации, после чего включить в розетку? :roll: :mrgreen: :shock:


cлышь чел что там куришь? может еще на базарчик сходить за муфтами шлангами? брался пакет услуг..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:56

  yanyura написав: А вы можете повторить это
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного

имея в виду не абстрактных людей, а своих родителей, жену, своих детей, наконец самого себя?

А ля гер ком а ля гер.
Я совершенно серьезно.
Человечество воюет с вирусом. Жертвы неизбежны.
Но если никто не выйдет на работу, в том числе люди, обеспечивающие жизнь городов - жертв будет гораздо больше.
Чому бідний? - Тому що дурний
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