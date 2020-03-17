А зберігати ? Возити , носити і так далі ... Заражені організми ( хоча і мертві ) - віруси там скільки ще живуть ?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:25
А зберігати ? Возити , носити і так далі ... Заражені організми ( хоча і мертві ) - віруси там скільки ще живуть ?
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:27
Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.
Была бы пневмония обычной (пневмококковой), лечили бы стандартными протоколами, и не было бы всего сыр бора.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 бер, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:29
В трупе любые вирусы долго не живут. Вирус - паразит, который не может долго жить в неживой клетке носителя.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:49
я закупил партию, ожидаю поставку...
я закупил партию, ожидаю поставку...на кошечках(китайцах) он испытан, хорошие результаты, можно пить профилактически, потому что когда пошли симптомы, половины лёгких уже нет...
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:03
китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
патологические изменения сетчатки и изменение полей зрения любого происхождения, повышенная чувствительность к производным аминохинолона.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
при продолжительном лечении препаратом в высоких дозах возможны нарушения со стороны органа зрения, а также мышечная слабость, спазмы мышц, головная боль, головокружение, шум в ушах, нарушения слуха, повышенная возбудимость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, кожный зуд, сыпь, гиперпигментация кожи и слизистых оболочек, выпадение и поседение волос, снижение АД, явления кардиотоксичности с изменениями на ЭКГ.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
кратковременный курс лечения редко сопровождается развитием побочных эффектов. Поскольку некоторые заболевания соединительной ткани и суставов требуют продолжительного приема препарата, в таких случаях необходимо проводить контрольные обследования.
Препарат может оказывать негативное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять потенциально опасные работы.
Прием препарата требует осторожности при заболеваниях печени и алкоголизме, вызывает резкое обострение псориаза и порфирии.
нифига, у меня после 2х воспалений рубцы в лёгких...поэтому и берегусь...
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У меня тоже в детстве было 2 пневмонии - остались рубцы.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08
Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.
Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?
- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.
*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:17
Если оставлять метро, то в чем смысл закрывать кафе и рестораны? В метро больше шансов подхватить заразу.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смысл в тестировании есть. В первую очередь для государства, но и для граждан тоже. К примеру при положительном тесте ты знаешь, что с общение с пожилыми родственниками лучше отложить. Молодая мать при положительном тесте не будет шарахаться от своих карапузов, ибо для них коронавирус не опасен.
В конце концов, когда положительный тест сменился на отрицательный, ты знаешь, что переболел[/quote]
Спілкування необхідно обмежити до появи симптомів, а не після.
Ось шахов захворів. А перед цим був на комітеті ВРУ:-)
Вірусна зброя прям:-)
Всім процвітання!
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