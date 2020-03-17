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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:25

  vetka написав:
  Puente написав:А в курсі , скільки у нас крематоріїв та їх пропускна здатність ? Погугліть - але аж 3 штуки ...

Ну значит будут ставить в очередь. Я думаю если сожгут труп через неделю-две после смерти, никто не умрет :mrgreen:

А зберігати ? Возити , носити і так далі ... Заражені організми ( хоча і мертві ) - віруси там скільки ще живуть ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:27

  detroytred написав:Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.


Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.

Была бы пневмония обычной (пневмококковой), лечили бы стандартными протоколами, и не было бы всего сыр бора.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 бер, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:29

  Puente написав:
  vetka написав:
  Puente написав:А в курсі , скільки у нас крематоріїв та їх пропускна здатність ? Погугліть - але аж 3 штуки ...

Ну значит будут ставить в очередь. Я думаю если сожгут труп через неделю-две после смерти, никто не умрет :mrgreen:

А зберігати ? Возити , носити і так далі ... Заражені організми ( хоча і мертві ) - віруси там скільки ще живуть ?

В трупе любые вирусы долго не живут. Вирус - паразит, который не может долго жить в неживой клетке носителя.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:49

  varlo написав:
  edvardd написав:Хлорохинфосфат можно применять для профилактики и лечения

Его нет нигде в продаже.

я закупил партию, ожидаю поставку...

  Сибарит написав:
  edvardd написав:та ладно плакать, предлагаю всем купить тест - желающих нет, все ждут бесплатного, ждите...

А смысл покупать тест, если лечения все равно нет?
Что делать со знанием, заразился уже или нет на данный момент?
Была бы возможность пролечиться после раннего выявления, я бы и сам набрал много для регулярного тестирования.

я закупил партию, ожидаю поставку...на кошечках(китайцах) он испытан, хорошие результаты, можно пить профилактически, потому что когда пошли симптомы, половины лёгких уже нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:03

  vladislavlvov написав:
  edvardd написав:
  varlo написав:Зображення

Хлорохинфосфат можно применять для профилактики и лечения, собираюсь этим заняться...

Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?

китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

патологические изменения сетчатки и изменение полей зрения любого происхождения, повышенная чувствительность к производным аминохинолона.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

при продолжительном лечении препаратом в высоких дозах возможны нарушения со стороны органа зрения, а также мышечная слабость, спазмы мышц, головная боль, головокружение, шум в ушах, нарушения слуха, повышенная возбудимость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, кожный зуд, сыпь, гиперпигментация кожи и слизистых оболочек, выпадение и поседение волос, снижение АД, явления кардиотоксичности с изменениями на ЭКГ.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
кратковременный курс лечения редко сопровождается развитием побочных эффектов. Поскольку некоторые заболевания соединительной ткани и суставов требуют продолжительного приема препарата, в таких случаях необходимо проводить контрольные обследования.
Препарат может оказывать негативное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять потенциально опасные работы.
Прием препарата требует осторожности при заболеваниях печени и алкоголизме, вызывает резкое обострение псориаза и порфирии.
https://compendium.com.ua/info/3777/delagil/

нифига, у меня после 2х воспалений рубцы в лёгких...поэтому и берегусь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:нифига, у меня после 2х воспалений рубцы в лёгких...поэтому и берегусь...

У меня тоже в детстве было 2 пневмонии - остались рубцы. :(
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08

  zРадио написав:
  detroytred написав:Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.


Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.

Была бы пневмония обычной (пневмококковой), лечили бы стандартными протоколами, и не было бы всего сыр бора.

Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.

Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?

- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.

*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:17

  asti написав:Не знаю, думаю, не я один считаю что карантин приносит экономике и обществу в целом гораздо больший вред чем сама эпидемия! Не надо никаких полных карантинов, закройте бары, кафе, рестораны, клубы - это правильно, это некритично. Но перекрывать метро... Пусть бы все переболели - выработался бы иммунитет, часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

Если оставлять метро, то в чем смысл закрывать кафе и рестораны? В метро больше шансов подхватить заразу.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  Первый написав:
Сибарит написав:[quote="4904761:edvardd"]та ладно плакать, предлагаю всем купить тест - желающих нет, все ждут бесплатного, ждите...

А смысл покупать тест, если лечения все равно нет?
Что делать со знанием, заразился уже или нет на данный момент?
Была бы возможность пролечиться после раннего выявления, я бы и сам набрал много для регулярного тестирования.
Теж не розумію сенсу придбання тесту на фоні відсутності ліків. Лікують симптоматику.
Так що панове імунітет і елементарні заходи гігієни це наше все.

Смысл в тестировании есть. В первую очередь для государства, но и для граждан тоже. К примеру при положительном тесте ты знаешь, что с общение с пожилыми родственниками лучше отложить. Молодая мать при положительном тесте не будет шарахаться от своих карапузов, ибо для них коронавирус не опасен.
В конце концов, когда положительный тест сменился на отрицательный, ты знаешь, что переболел[/quote]

Спілкування необхідно обмежити до появи симптомів, а не після.

Ось шахов захворів. А перед цим був на комітеті ВРУ:-)
Вірусна зброя прям:-)
Всім процвітання!
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