Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?
Не при чем. Постят все подряд фейки и ерунду.
Ви точно "медик", як стверджуєте? Вже відповіли:
detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями. Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких. Вот статья пульмонолога до короны. * Как лечится вирусная пневмония? - Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.* http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa
Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади. *как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами. У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
У бідолашної дитинки з Мелітополя (RIP ) комбінована інфекція (A H1N1 та бактеріальна). Для A H1N1 - комбінація характерна (бактерії розмножуються в умовах, які "створює" A H1N1).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?
На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию. Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.
Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.
Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?
На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию. Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.
Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.
Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути).
Та отож. Образно, поражение (ранение) ткани (в данном случае легочной) есть поражение -- хоть ножом резать, хоть вирусом, хоть ожог, хоть мороз, хоть что -- ранение.
Данный вирус быстро поражает большую площадь лёгких, что уже само по себе несёт опасность и без вторичного поражения бактериями, грибками.
Простой вирус пока доберётся до лёгких ... уже к тому времени иммунитет выработает борьбу и не даст такой скорости поражения в лёгких.
Имхо, конечно. Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами? Рентген показывает лишь наличие затемнения (поражения). Наугад что ли... Кому не повезло - гаплык.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями. Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.
Вот статья пульмонолога до короны. * Как лечится вирусная пневмония?
- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.* http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa
Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.
*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами. У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.
detroytred написав:Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами? Рентген показывает лишь наличие затемнения (поражения). Наугад что ли... Кому не повезло - гаплык.
detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями. Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.
Вот статья пульмонолога до короны. * Как лечится вирусная пневмония?
- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.* http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa
Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.
*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами. У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.
У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.
Согласен. Удивительно. Похоже, что да - только вирусное поражение и синдром цитокинового шума.
Чего ж тогда рашкинский главный академик (тут видео выкладывали) о бактериальном-грибковом говорил? Странно...
Пока обследуют (после рентгена кровь, мокроту) можно и ласты склеить.
detroytred написав:Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами?
Без лабараторії, орієнтовно. Бактерії: кашель не такий сухий згодом, в мокроті жовтуваті/сіруваті згустки (це вже етап реакції організму, починають розмножуватися бактерії дещо раніше). Вірус: кашель сухий, малопродуктивний (трохи білуватого, пінного мокротиння). З грибами - складніше, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell