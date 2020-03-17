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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 345346347348>
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35

  vetka написав:
  Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?

Не при чем. Постят все подряд фейки и ерунду.

Ви точно "медик", як стверджуєте? Вже відповіли:
  detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.
Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?
- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.
*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.

У бідолашної дитинки з Мелітополя (RIP :cry: ) комбінована інфекція (A H1N1 та бактеріальна). Для A H1N1 - комбінація характерна (бактерії розмножуються в умовах, які "створює" A H1N1).
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:43

  detroytred написав:
  Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?

На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию.
Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.

Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.

Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути).
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:51

  centurionus написав:
  detroytred написав:
  Елена8 написав:Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?

На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию.
Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.

Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.

Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути).

Та отож.
Образно, поражение (ранение) ткани (в данном случае легочной) есть поражение -- хоть ножом резать, хоть вирусом, хоть ожог, хоть мороз, хоть что -- ранение.

Данный вирус быстро поражает большую площадь лёгких, что уже само по себе несёт опасность и без вторичного поражения бактериями, грибками.

Простой вирус пока доберётся до лёгких ... уже к тому времени иммунитет выработает борьбу и не даст такой скорости поражения в лёгких.

Имхо, конечно.
Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами?
Рентген показывает лишь наличие затемнения (поражения).
Наугад что ли...
Кому не повезло - гаплык.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:В трупе любые вирусы долго не живут. Вирус - паразит, который не может долго жить в неживой клетке носителя.

Долго/не долго - очень относительно для разных инфекций и условий. Гугл -> "Инфекционная опасность трупного материала"

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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:55

  detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.

Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?

- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.

*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.


У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:01

  detroytred написав:Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами?
Рентген показывает лишь наличие затемнения (поражения).
Наугад что ли...
Кому не повезло - гаплык.


По анализам мокроты и крови
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:02

  zРадио написав:
  detroytred написав: Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.
Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.

Поэтому, кстати, пытаются испытывать препараты, используемые при аутоимунных заболеваниях.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:08

  zРадио написав:
  detroytred написав:Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.
Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.

Вот статья пульмонолога до короны.
* Как лечится вирусная пневмония?

- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*
http://www.tropinka.ks.ua/index.php/new ... l-monologa

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.

*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.
У итальянского врача лёгкие были забиты грибками.


У китайцев нет упоминания антибиотиков, значит они не сталкивались с осложнениями еще и в виде бактериальной пневмонии. А на их то выборке - это можно считать репрезентативным.

Согласен.
Удивительно.
Похоже, что да - только вирусное поражение и синдром цитокинового шума.

Чего ж тогда рашкинский главный академик (тут видео выкладывали) о бактериальном-грибковом говорил?
Странно...

Пока обследуют (после рентгена кровь, мокроту) можно и ласты склеить.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:11

  detroytred написав:Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами?

Без лабараторії, орієнтовно.
Бактерії: кашель не такий сухий згодом, в мокроті жовтуваті/сіруваті згустки (це вже етап реакції організму, починають розмножуватися бактерії дещо раніше).
Вірус: кашель сухий, малопродуктивний (трохи білуватого, пінного мокротиння).
З грибами - складніше, мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:29

интересные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=e4JuHwJIvNY
с 25мин
да и в целом....
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