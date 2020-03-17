Додано: Сер 18 бер, 2020 13:51

centurionus написав: detroytred написав: Елена8 написав: Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний? Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?

На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию.

Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.



Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом. На сколько я понял, на пораженных вирусом тканях размножаются или бактерии, или грибки, вызывая соответствующую пневмонию.Против бактерий применяют антибиотики, против грибков - противогрибковые препараты.Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.

Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути). Саме так. "Додавання" бактеріальної інфекції особливо характерно для багатьох штамів "свинячого" грипу (з іншого боку, бактеріальної інфекції може і не бути).

Та отож.Образно, поражение (ранение) ткани (в данном случае легочной) есть поражение -- хоть ножом резать, хоть вирусом, хоть ожог, хоть мороз, хоть что -- ранение.Данный вирус быстро поражает большую площадь лёгких, что уже само по себе несёт опасность и без вторичного поражения бактериями, грибками.Простой вирус пока доберётся до лёгких ... уже к тому времени иммунитет выработает борьбу и не даст такой скорости поражения в лёгких.Имхо, конечно.Интересно, а как определяют бпктериальное появилось или нет; бактериальное или грибковое, или лейкоцитами?Рентген показывает лишь наличие затемнения (поражения).Наугад что ли...Кому не повезло - гаплык.