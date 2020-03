Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35

vetka написав: Елена8 написав: Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний? Так а при чем тут антибиотики при лечении вирусных заболеваний?

Не при чем. Постят все подряд фейки и ерунду . Не при чем. Постят все подряд

Ви точно "медик", як стверджуєте? Вже відповіли:

detroytred написав: Да. Сначала вирусом, но потом бактериями.

Особенность вирусной -- что уж очень сразу резко вирусное поражение лёгких.

Вот статья пульмонолога до короны.

* Как лечится вирусная пневмония?

- Как правило, лечение включает в себя противовирусный препарат и комбинацию из нескольких антибиотиков. Кроме того, пациент получает много кислорода, чтобы организм не пострадал от функциональной несостоятельности лёгких.*

Противовирусным стараются снизить площадь поражения вирусом, а антибиотиками - бактерий на этой площади.

*как правило* -- скорее всего, потому что может вместо бактерий быть поражение грибами.

У бідолашної дитинки з Мелітополя (RIP ) комбінована інфекція (A H1N1 та бактеріальна). Для A H1N1 - комбінація характерна (бактерії розмножуються в умовах, які "створює" A H1N1). Ви точно "медик", як стверджуєте? Вже відповіли:У бідолашної дитинки з Мелітополя (RIP) комбінована інфекція (та). Для A H1N1 - комбінація характерна (бактерії розмножуються в умовах, які "створює" A H1N1).

