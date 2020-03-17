Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 345346347348 Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37 edvardd

какая цена лекарства будет для своих? тарасов Повідомлень: 384 З нами з: 20.03.14 Подякував: 100 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38 varlo написав: А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо? А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?

Иммунитет не готов к встрече с таким коронавирусом, он для него в новинку. Поэтому и штормит, нанося вреда иногда больше, чем помогая. Иммунитет должен сработать не сильно и не слабо, а адекватно. Иммунитет не готов к встрече с таким коронавирусом, он для него в новинку. Поэтому и штормит, нанося вреда иногда больше, чем помогая. Иммунитет должен сработать не сильно и не слабо, а адекватно. antey1969 1

Повідомлень: 9275 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1071 раз. Подякували: 2447 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39 Gastarbaiter написав: asti написав: часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/) часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%? А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?

Заражаются только тупые, которые не соблюдают элементарных правил. Если человеку 60 лет и он прётся в забитую маршрутку в час пик, после чего даже руки не обрабатывает, а заносит заразу в дом, то это естественный отбор. Их право НЕ хотеть жить Заражаются только тупые, которые не соблюдают элементарных правил. Если человеку 60 лет и он прётся в забитую маршрутку в час пик, после чего даже руки не обрабатывает, а заносит заразу в дом, то это естественный отбор. Их право НЕ хотеть жить safonovstanislav Повідомлень: 2575 З нами з: 10.05.14 Подякував: 173 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39 Starikan написав: zРадио написав: detroytred написав: Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом. Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом. Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним. Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.

Поэтому, кстати, пытаются испытывать препараты, используемые при аутоимунных заболеваниях. Поэтому, кстати, пытаются испытывать препараты, используемые при аутоимунных заболеваниях.



Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средстваснижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом zРадио

Повідомлень: 5213 З нами з: 02.05.18 Подякував: 955 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57 zРадио написав: Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средстваснижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом

Актемра - дорогой препарат, ампула более 10 тыс. грн. Сколько ампул нужно на курс лечения? Так что даже если клинически докажут эффективность Тоцилизумаба против коронавируса, это лечение не будет доступно всем. К тому же, помогает ли он на тяжелых стадиях? Актемра - дорогой препарат, ампула более 10 тыс. грн. Сколько ампул нужно на курс лечения? Так что даже если клинически докажут эффективность Тоцилизумаба против коронавируса, это лечение не будет доступно всем. К тому же, помогает ли он на тяжелых стадиях? Natt

Повідомлень: 1381 З нами з: 09.08.15 Подякував: 341 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6842 1527108

ЛОБ Вів 17 бер, 2020 21:02