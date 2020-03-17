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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37
edvardd
какая цена лекарства будет для своих?
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тарасов
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38
varlo написав:
А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?
Иммунитет не готов к встрече с таким коронавирусом, он для него в новинку. Поэтому и штормит, нанося вреда иногда больше, чем помогая. Иммунитет должен сработать не сильно и не слабо, а адекватно.
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antey1969
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39
Gastarbaiter написав: asti написав:
часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)
А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?
Заражаются только тупые, которые не соблюдают элементарных правил. Если человеку 60 лет и он прётся в забитую маршрутку в час пик, после чего даже руки не обрабатывает, а заносит заразу в дом, то это естественный отбор. Их право НЕ хотеть жить
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safonovstanislav
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39
Starikan написав: zРадио написав: detroytred написав:
Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.
Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.
Поэтому, кстати, пытаются испытывать препараты, используемые при аутоимунных заболеваниях.
Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого
снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57
zРадио написав:
Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого
снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом
, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом
Актемра - дорогой препарат, ампула более 10 тыс. грн. Сколько ампул нужно на курс лечения? Так что даже если клинически докажут эффективность Тоцилизумаба против коронавируса, это лечение не будет доступно всем. К тому же, помогает ли он на тяжелых стадиях?
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