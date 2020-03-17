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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37

edvardd
какая цена лекарства будет для своих?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:38

  varlo написав:А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?

Иммунитет не готов к встрече с таким коронавирусом, он для него в новинку. Поэтому и штормит, нанося вреда иногда больше, чем помогая. Иммунитет должен сработать не сильно и не слабо, а адекватно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:часть людей бы умерла, ну и ничего страшного. Зато остальные 98% жили бы, работали и не тужили/)

А если вы или ваши близкие не попадут в эти 98%?

Заражаются только тупые, которые не соблюдают элементарных правил. Если человеку 60 лет и он прётся в забитую маршрутку в час пик, после чего даже руки не обрабатывает, а заносит заразу в дом, то это естественный отбор. Их право НЕ хотеть жить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:39

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  detroytred написав: Вирусная пневмония - лишь указывает, что воспаление вызвано вследствие начального поражения именно вирусом.
Нет, увы. Вирусная пневмония - это поражение альвеолярных тканей вирусом и иммунными клетками, мигрировавшими туда для борьбы с ним.

Поэтому, кстати, пытаются испытывать препараты, используемые при аутоимунных заболеваниях.


Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57

  zРадио написав:Та хз. Пока противоречивые данные - с одной стороны ВОЗ не рекомендует использовать глюкокортикоиды (самые эффективные средства быстрого снижения иммунного ответа), с другой - есть успешные, пусть и единичные, случаи лечения тоцилизумабом, сарилумабом (и другими моноклональными антителами), а также циклесонидом

Актемра - дорогой препарат, ампула более 10 тыс. грн. Сколько ампул нужно на курс лечения? Так что даже если клинически докажут эффективность Тоцилизумаба против коронавируса, это лечение не будет доступно всем. К тому же, помогает ли он на тяжелых стадиях?
Natt
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