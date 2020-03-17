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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:43

  vetka написав:Смотрю на финансовом форуме столько вирусологов, иммунологов, фармацевтов, научных сотрудников. Во истину богата наша земля талантами.


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Классика :mrgreen: В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54

  zРадио написав:Классика :mrgreen: В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)

И не смотря на это в начале отрицал угрозу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:А почему запускается сильная аутоиммунная реакция и организм забивает легкие слизью с лейкоцитами и сам себя убивает? Получается, сильный иммунитет - не так и хорошо?


Любая аллергия по своей сути это чрезмерный иммуный ответ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:07

  freeze написав:
Ничего страшного, но есть прикладная проблема - если по Украине - это плюс 1 миллион человек умерших, где хоронить ?

Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
1) Большое число пожилых людей (в силу высокой продолжительности жизни) и их высокая концентрация в городах.
2) образ жизни этих пожилых людей, которые проводят много времени в кафе, барах, много путешествуют
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).
У нас эти факторы менее выражены, в особености второй ключевой. Пожилые люди в основном сидят дома, контактируют максимум с парою подруг и соседок на лавочке.
Поэтому не будет у нас такого и близко.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:10

  Сибарит написав:
  edvardd написав:та ладно плакать, предлагаю всем купить тест - желающих нет, все ждут бесплатного, ждите...

А смысл покупать тест, если лечения все равно нет?
Что делать со знанием, заразился уже или нет на данный момент?
Была бы возможность пролечиться после раннего выявления, я бы и сам набрал много для регулярного тестирования.

В городе по аптекам нет масок, антисептиков (думал взять хоть хлоргексидин) так нет на складах и не ждите, так он вообще наш, можно было предусмотреть в том же правительстве. Нах они вообще нужны? Еще пусть введут срок за хождение без масок, думаю будет адекватная реакция. Сегодня тщедушная пенсионерка почти драку затеяла в аптеке, т.к. ничего нет. Да кстати сказали, что парацетамол - 6 пачек на аптеку, в городе. Привет Европа!
Весь этот карантин с такой организацией - смешнее 95 квартала.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 бер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад заболевание может пойти, когда переболеет большинство."
olmyb
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

  Zebra написав:
  zРадио написав:Классика :mrgreen: В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)

И не смотря на это в начале отрицал угрозу.


Когда и ВОЗ ее отрицала! Только не говорите, пож-ста, что желтушники оказались правыми из-за своих дальновидных мозгов :mrgreen: Они всегда гиперболизируют угрозы, и чисто по теории вероятностей иногда угадывают.

Я тоже могу сказать, что бабушка на лавочке, заявляющая "этот ваш бетховен - пузырь", оказалась умнее вас, криптотрейдера, заявлявшего, что в связи с предстоящим халвингом цена на биткоин будет расти... ведь по факту цена, действительно, обвалилась. Но я так не говорю, понимая в чем здесь на дело, и что стоит за одним, и другим предсказанием :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tegularius написав:Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
...
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).

Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.

А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:23

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:Классика :mrgreen: В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)

И не смотря на это в начале отрицал угрозу.


Когда и ВОЗ ее отрицала! Только не говорите, пож-ста, что желтушники оказались правыми из-за своих дальновидных мозгов :mrgreen: Они всегда гиперболизируют угрозы, и чисто по теории вероятностей иногда угадывают.

Я тоже могу сказать, что бабушка на лавочке, заявляющая "этот ваш бетховен - пузырь", оказалась умнее вас, криптотрейдера, заявлявшего, что в связи с предстоящим халвингом цена на биткоин будет расти... ведь по факту цена, действительно, обвалилась. Но я так не говорю, понимая в чем здесь на дело, и что стоит за одним, и другим предсказанием :D

Согласен, вначале я говорил, что перед самим халвингом биткоин обвалится, но смотря как его откупали не давая сильно проваливаться, у меня произошел разрыв шаблона и я стал думать как толпа. Благо я биткоин не покупал по 10к, не такой сумашедший.

А вот про то, что карантин в профинции Хайбей или как там его на ровном месте не вводят и о серьезности угрозы я выражал с первых страниц данной темы.
Zebra
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