Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

Zebra написав: zРадио написав: Классика В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме) КлассикаВ свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)

И не смотря на это в начале отрицал угрозу. И не смотря на это в начале отрицал угрозу.

Когда и ВОЗ ее отрицала! Только не говорите, пож-ста, что желтушники оказались правыми из-за своих дальновидных мозговОнигиперболизируют угрозы, и чисто по теории вероятностейугадывают.Я тоже могу сказать, что бабушка на лавочке, заявляющая "этот ваш бетховен - пузырь", оказалась умнее вас, криптотрейдера, заявлявшего, что в связи с предстоящим халвингом цена на биткоин будет расти... ведь по факту цена, действительно, обвалилась. Но я так не говорю, понимая в чем здесь на дело, и что стоит за одним, и другим предсказанием