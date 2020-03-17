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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 348349350351352>
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:45

  zРадио написав:
  vetka написав:Смотрю на финансовом форуме столько вирусологов, иммунологов, фармацевтов, научных сотрудников. Во истину богата наша земля талантами.


Зображення

Классика :mrgreen: В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)


я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит..
сегодня во Львове увидел парнишку лет 14 в Стрыйском парке в 3m n99 папики постарались один идет рядом 100м никого нет.. а в это время в инфекционке на Мечникова медсестры в марле ходят..
вот такие они грани бытия.. у нас не Китай здесь не растреливают.. здесь все продают.. наши маски в Израиле Канаде Китае везде кто Украины.. вот такие деятели как раз рассказывали они не помогают..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:51

  olmyb написав:"Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад заболевание может пойти, когда переболеет большинство."


вот это реально заблуждение..
в случае 100 -300 больных в областных центрах вводится жесткий карантин..где все дома
сегодня весь Львов пошел в парки.. хорошо конечно.. ну это не совсем карантин..
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Востаннє редагувалось vladislavlvov в Сер 18 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 2 разів.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:53

Сегодня поступила новая информация.
Короче, на днях в Украину завезли экспресс-тесты на коронавирус частным структурам, и уже есть первые результаты.
В Киеве платные! тесты на иммуноглобулины уже дали несколько положительных срабатываний, мало того, уже есть случай срабатывания на джи(антитела к коронавирусу), а это означает, что человек успешно переболел уханьской заразой.
Как положено, об этом сообщили(дозвонились с трудом и после пинков с телефона на телефон) в центр вирусологии, для того чтобы они подтвердили официально в лаборатории.
Результат... лаборатория тупо отморозилась, типа бла-бла-бла, мы учтем.
Наконец-то понятна эта дикая спешка с тотальным карантином, я думаю, о реалиях все наверху давно в курсе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:56

  vladislavlvov написав: я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит..


Ахахах, вы всерьез думаете, что я писал о чрезмерности информационного шума, чтобы самому успеть всем затариться? :mrgreen: Тяжело вам, наверно, по жизни - вокруг одни враги. Да и с чего вы так могли подумать имеено сейчас - после того, как я уточнил, что работал в фарме? По-идее, человек из фармы должен, наоборот, загонять оленей в покупки того, что им может и не пригодиться. Впрочем, открою вам секрет - сейчас я работаю совсем в другой индустрии и коммерческих интересов, связанных с медициной, не имею. Выжить за счет других - тоже не мой принцип. Если вы в эту сторону подумали, то, предположу, что он - ваш!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ...
Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:58

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 бер, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:01

деньги заражены.
тогда переходим делать покупки на запись в тетрадку, кто и сколько чего купил и должен.
после карантина спишут с карт или зарплат :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:02

zРадио
при чем здесь загонять что купить .. здесь элемент пох..
есть девахи венерологи любящие секс без защиты с первым встречным..
может и у вас вирусология такая извращенной форме.. врачи на трупах пьют и едят... фишка у них такая..
так и вы..
вирусолог который говорит все это фигня. . а потом меняет мнение..
ну не камильфо..
что конкретно вы закончили огласите структуру..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:09

  vladislavlvov написав:zРадио
при чем здесь загонять что купить .. здесь элемент пох..
есть девахи венерологи любящие секс без защиты с первым встречным..
может и у вас вирусология такая извращенной форме.. врачи на трупах пьют и едят... фишка у них такая..


Я не врач, я работал в фарме :lol: Вы осознаете разницу между этими понятиями? :mrgreen: У меня образование - экономическая кибернетика, и я занимаюсь (и занимался в фарме) вопросами бизнес-планирования и стратегии. Естественно, работая в фарме, волей-неволей обрастаешь функциональными знаниями в medication. Вот и все. Надеюсь, глупых вопросов и предъяв больше не будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11

Был у врача в Добробуте в ВС. Врач сказал что в их отделении в СБ выявили 2х человек с короной, вернувшихся из Германии. В статистике их нет до сих пор.
Врачу склонен верить, но 100% гарантии, что это правда, по понятным причинам, дать не могу.
Что напрягло... А что у Добробута есть тесты на корону?
Востаннє редагувалось LordEmerald в Сер 18 бер, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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