Додано: Сер 18 бер, 2020 16:56

vladislavlvov написав: я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит..

я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит..

Ахахах, вы всерьез думаете, что я писал о чрезмерности информационного шума, чтобы самому успеть всем затариться?Тяжело вам, наверно, по жизни - вокруг одни враги. Да и с чего вы так могли подумать имеено сейчас - после того, как я уточнил, что работал в фарме? По-идее, человек из фармы должен, наоборот, загонять оленей в покупки того, что им может и не пригодиться. Впрочем, открою вам секрет - сейчас я работаю совсем в другой индустрии и коммерческих интересов, связанных с медициной, не имею. Выжить за счет других - тоже не мой принцип. Если вы в эту сторону подумали, то, предположу, что он - ваш!