vetka написав:Смотрю на финансовом форуме столько вирусологов, иммунологов, фармацевтов, научных сотрудников. Во истину богата наша земля талантами.
Классика В свое "оправдание" скажу, что 7 лет проработал в фарме)
я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит.. сегодня во Львове увидел парнишку лет 14 в Стрыйском парке в 3m n99 папики постарались один идет рядом 100м никого нет.. а в это время в инфекционке на Мечникова медсестры в марле ходят.. вот такие они грани бытия.. у нас не Китай здесь не растреливают.. здесь все продают.. наши маски в Израиле Канаде Китае везде кто Украины.. вот такие деятели как раз рассказывали они не помогают..
Сегодня поступила новая информация. Короче, на днях в Украину завезли экспресс-тесты на коронавирус частным структурам, и уже есть первые результаты. В Киеве платные! тесты на иммуноглобулины уже дали несколько положительных срабатываний, мало того, уже есть случай срабатывания на джи(антитела к коронавирусу), а это означает, что человек успешно переболел уханьской заразой. Как положено, об этом сообщили(дозвонились с трудом и после пинков с телефона на телефон) в центр вирусологии, для того чтобы они подтвердили официально в лаборатории. Результат... лаборатория тупо отморозилась, типа бла-бла-бла, мы учтем. Наконец-то понятна эта дикая спешка с тотальным карантином, я думаю, о реалиях все наверху давно в курсе.
vladislavlvov написав: я так и понял.... классика жанра... маски на.. антисептики на.. счас наверное в 3m n99 ходит..
Ахахах, вы всерьез думаете, что я писал о чрезмерности информационного шума, чтобы самому успеть всем затариться? Тяжело вам, наверно, по жизни - вокруг одни враги. Да и с чего вы так могли подумать имеено сейчас - после того, как я уточнил, что работал в фарме? По-идее, человек из фармы должен, наоборот, загонять оленей в покупки того, что им может и не пригодиться. Впрочем, открою вам секрет - сейчас я работаю совсем в другой индустрии и коммерческих интересов, связанных с медициной, не имею. Выжить за счет других - тоже не мой принцип. Если вы в эту сторону подумали, то, предположу, что он - ваш!
Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ... Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .
zРадио при чем здесь загонять что купить .. здесь элемент пох.. есть девахи венерологи любящие секс без защиты с первым встречным.. может и у вас вирусология такая извращенной форме.. врачи на трупах пьют и едят... фишка у них такая.. так и вы.. вирусолог который говорит все это фигня. . а потом меняет мнение.. ну не камильфо.. что конкретно вы закончили огласите структуру..
vladislavlvov написав:zРадио при чем здесь загонять что купить .. здесь элемент пох.. есть девахи венерологи любящие секс без защиты с первым встречным.. может и у вас вирусология такая извращенной форме.. врачи на трупах пьют и едят... фишка у них такая..
Я не врач, я работал в фарме Вы осознаете разницу между этими понятиями? У меня образование - экономическая кибернетика, и я занимаюсь (и занимался в фарме) вопросами бизнес-планирования и стратегии. Естественно, работая в фарме, волей-неволей обрастаешь функциональными знаниями в medication. Вот и все. Надеюсь, глупых вопросов и предъяв больше не будет
Был у врача в Добробуте в ВС. Врач сказал что в их отделении в СБ выявили 2х человек с короной, вернувшихся из Германии. В статистике их нет до сих пор. Врачу склонен верить, но 100% гарантии, что это правда, по понятным причинам, дать не могу. Что напрягло... А что у Добробута есть тесты на корону?
Востаннє редагувалось LordEmerald в Сер 18 бер, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.