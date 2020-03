Додано: Сер 18 бер, 2020 17:50

olmyb написав: "Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад забол ойевание может пойти, когда переболеет большинство." "Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад забол ойевание может пойти, когда переболеет большинство."

Хто це? Світило пост-совка? Цього ніхто не знає точно. Вчені зі світовим ім'ям схиляються до строків SARS. Хто це? Світило пост-совка? Цього ніхто не знає точно. Вчені зі світовим ім'ям схиляються до строків SARS.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell