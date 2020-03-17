COVID-19 распространяется и им можно заразиться даже во время инкубационного периода, то есть он может распространяться даже до начала любых клинических проявлений.



Говоря о заражемости и смертности в Европе, важно понимать одну очень простую вещь: в ближайшие 3 месяца мы все заразимся COVID-19, просто и легко.



Давайте обратим внимание на следующее: из 1000 заражённых у 900 он пройдёт бесследно, включая детей и подростков, а у 100 будут симптомы и госпитализация. Из этих 100 человек, 80 пройдут через болезнь как при тяжелом гриппе: сухой кашель, мышечные и головные боли, в общем 2-3 недели дома. Из оставшихся 20 больных, у 15 разовьется двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, обязательной к госпитализации для введения кислорода, бронходилататоров и кортикоидов.



У 5 оставшихся разовьётся легочный фиброз, который потребует немедленной реанимации и механической вентиляцией. Из этих 5 — трое умрут. Другие двое будут иметь такие последствия, которые можно решить только трансплантацией легких.



Сверху были приведены актуальные официальные цифры, немного упрощенные для понимания сути дела.

После этих цифр он уже не кажется таким опасным и серьёзным, правда?



Проблема в другом: в отличии от гриппа, от которого население прививается и с которым контактирует 5 месяцев в году на протяжении последних 100 лет, коронавирусная инфекция — это волна (смотрим Италию), которая за 2-3 месяца заразит всех и к которой наш организм совершенно не готов.



Если мы возьмём пример Испании, то увидим, что из 40 миллионов населения только у 4 миллионов в принципе будут симптомы, из которых 3,2 миллиона проведут его как тяжёлый грипп. 600 тысяч будут нуждаться в госпитализации с кислородом и 200 тысяч, вероятно, окажутся в реанимации