Почему COVID-19 настолько опасен? Рассказывает работник системы здравоохранения Испании
COVID-19 распространяется и им можно заразиться даже во время инкубационного периода, то есть он может распространяться даже до начала любых клинических проявлений.
Говоря о заражемости и смертности в Европе, важно понимать одну очень простую вещь: в ближайшие 3 месяца мы все заразимся COVID-19, просто и легко.
Давайте обратим внимание на следующее: из 1000 заражённых у 900 он пройдёт бесследно, включая детей и подростков, а у 100 будут симптомы и госпитализация. Из этих 100 человек, 80 пройдут через болезнь как при тяжелом гриппе: сухой кашель, мышечные и головные боли, в общем 2-3 недели дома. Из оставшихся 20 больных, у 15 разовьется двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, обязательной к госпитализации для введения кислорода, бронходилататоров и кортикоидов.
У 5 оставшихся разовьётся легочный фиброз, который потребует немедленной реанимации и механической вентиляцией. Из этих 5 — трое умрут. Другие двое будут иметь такие последствия, которые можно решить только трансплантацией легких.
Сверху были приведены актуальные официальные цифры, немного упрощенные для понимания сути дела. После этих цифр он уже не кажется таким опасным и серьёзным, правда?
Проблема в другом: в отличии от гриппа, от которого население прививается и с которым контактирует 5 месяцев в году на протяжении последних 100 лет, коронавирусная инфекция — это волна (смотрим Италию), которая за 2-3 месяца заразит всех и к которой наш организм совершенно не готов.
Если мы возьмём пример Испании, то увидим, что из 40 миллионов населения только у 4 миллионов в принципе будут симптомы, из которых 3,2 миллиона проведут его как тяжёлый грипп. 600 тысяч будут нуждаться в госпитализации с кислородом и 200 тысяч, вероятно, окажутся в реанимации
Puente написав:Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ... Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .
Короновирусов вообще то много. Вот открываю талмуд с полки Инфекционные болезни у детей, 2002 год тираж, 20 страниц описания коронавирусных инфекций, одно из самых распространенных сезонных заболеваний у детей. Еще до всяких сарсов, мерсов и ковидов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Да нет у нас 7-10 больных. Конечно их больше, все вранье. Свезли только самолетами в разы больше, даже если там 2%-3% больных. Есть информация что в городе около 20 заболевших, а по официалу - 0.[/quote]
Puente написав:Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ... Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .
COVID-19 - 5 штаммов, быстрые тесты срабатывают по антителам к этому вирусу начиная с 3 дня после заражения с большей вероятностью по нарастающей, других быстрых тестов для домашнего применения не существует... о подогнали, дороже чем у меня: https://news.finance.ua/ru/news/-/46718 ... oronavirus
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 18 бер, 2020 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Италия месяц назад: маски не нужны. Италия на сегодня: большая частная компания завозит миллиард масок, в городах Сицилии блокируется даже почта, людей настоятельно просят сидеть дома Смотрю внимательно на Германию, Британию дать переболеть 70-80% населения. Даже интересно стало. Вопрос к крикунам: есть марли, салфетки, старые джинсы, наволочки и Ютюб каналы на которых показанно что даже степлером можно маску сделать или будем как Италия окунуть медиков в ад, потерять контроль, но так поработать хочется что пару миллионов смертей по боку?
vladislavlvov написав:Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?
китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:
Как африканист, переживавший разные малярии и профилактики от них, замечу, что профилактический хинин сильно бьет по печени, не меньше самой малярии. Поэтому постоянно находящиеся в зоне риска военнослужащие предпочитали не принимать профилактические лекарства с хинином. Некоторые медики считали, что дозу профилактического хинина успешно заменяют 100 грамм спирта перед ужином. Эдик, может все-таки лучше бухать?