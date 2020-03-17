|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:53
Надо пустить метро с ценой проезда 50 грн. Будет ходить полупустое и не в убыток себе!
-
ogryzok2017
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:54
yanyura написав: Tegularius написав:
Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
...
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).
Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.
А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.
Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:57
Libo написав: edvardd написав: vladislavlvov написав:
Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?
китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:
Как африканист, переживавший разные малярии и профилактики от них, замечу, что профилактический хинин сильно бьет по печени, не меньше самой малярии. Поэтому постоянно находящиеся в зоне риска военнослужащие предпочитали не принимать профилактические лекарства с хинином. Некоторые медики считали, что дозу профилактического хинина успешно заменяют 100 грамм спирта перед ужином.
Эдик, может все-таки лучше бухать?
Хлорохинфосфат это таки не хинин, хотя и противомалярийное, наверное его разрабатывали вместо токсичного хинина, которому не одна сотня лет....
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6012
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 1493 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:01
Puente написав:
Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ...
Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .
Тести є різні. ПЦР - по різних генах. Якісь гени зустрічаються в інших короновірусах. Перелік протоколів є на сайті ВООЗ.
Наче самий точний німецький, по трьох генах, який скопіювали корейці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:01
centurionus написав: yanyura написав: Tegularius написав:
Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
...
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).
Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.
А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.
Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені.
вы очень сильно ошибаетесь, я описывал тут механизм, всё равно не поймёте...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6012
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 1493 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6842
|1527194
|
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
|