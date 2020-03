Додано: Сер 18 бер, 2020 17:54

yanyura написав: Tegularius написав: Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.

3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).

Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.



Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.

А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.

Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені. Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені.

