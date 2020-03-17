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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Надо пустить метро с ценой проезда 50 грн. Будет ходить полупустое и не в убыток себе!
ogryzok2017
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:54

  yanyura написав:
  Tegularius написав:Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
...
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).

Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.

А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.

Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:57

  Libo написав:
  edvardd написав:
  vladislavlvov написав:Хлорохинфосфат очень токсичен, вы писали курс 10 граммов. как крайний вариант может быть.. сколько дней такой курс и сколько раз в день в какой дозировке?

китайцы писали про курс в 10 дней - 2 раза в день по 0,5 грамма, а насчёт токсичности - не нашёл, обычные противопоказания:


Как африканист, переживавший разные малярии и профилактики от них, замечу, что профилактический хинин сильно бьет по печени, не меньше самой малярии. Поэтому постоянно находящиеся в зоне риска военнослужащие предпочитали не принимать профилактические лекарства с хинином. Некоторые медики считали, что дозу профилактического хинина успешно заменяют 100 грамм спирта перед ужином.
Эдик, может все-таки лучше бухать? :roll: :lol:

Хлорохинфосфат это таки не хинин, хотя и противомалярийное, наверное его разрабатывали вместо токсичного хинина, которому не одна сотня лет....
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:01

  Puente написав:Тут медики взагалі є реальні ? Бо мені , наприклад , сказали , що оці тести - визначають будь-який коронавірус . Не конкретно COVID-19 - а різні види ...
Тобто ці визначення поки дуже умовні . А попередній коронавірус 2003 року - був набагато простіший та легший .

Тести є різні. ПЦР - по різних генах. Якісь гени зустрічаються в інших короновірусах. Перелік протоколів є на сайті ВООЗ.
Наче самий точний німецький, по трьох генах, який скопіювали корейці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:01

  centurionus написав:
  yanyura написав:
  Tegularius написав:Не будет такого. В Италии и соседних странах - сыграли ряд специфических факторов.
...
3) очень большое число курящих обеих полов и всех возрастов (в Китае тоже).

Вот только не надо о курящих! Уже было, что курящие заболевают в 20 раз реже, чем некурящие.

А все дело в том, что у курильщика со стажем легкие уже так забиты смолами и прочей нечистью, что бедному коронавирусу прикрепиться к альвеолам практически невозможно.

Вірус переноситься по судинах. Первинно він проникає не через легені.

вы очень сильно ошибаетесь, я описывал тут механизм, всё равно не поймёте...
edvardd
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