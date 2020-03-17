evilinaluzhanska написав:Чтобы мы из дома не выходили, уже такое придумали)))
Для сравнения:
The "shelter-in-place" order that San Francisco adopted has fairly large exemptions for health, work, food and even exercise. There, city officials ordered residents to remain in place at their homes except for essential activities, essential business, and essential government functions, including: - Tasks essential to maintain health and safety, such as obtaining medicine or seeing a doctor. - Getting necessary services or supplies for themselves or their family or household members, such as getting food and supplies, pet food and supplies necessary for staying at home. - Engaging in outdoor activity, such as walking, hiking or running provided that they maintain at least 6 feet of social distancing. - Caring for a family member in another household. - Caring for elderly, minors, dependents, people with disabilities or other vulnerable persons.
The shelter-in-place order also does not apply to those going to work in an essential business or essential government function. That includes:
- Health care operations, including home health workers. - Essential Infrastructure, including construction of housing and operation of public transportation and utilities. - Grocery stores, farmers' markets, food banks, convenience stores. - Businesses that provide necessities of life for economically disadvantaged individuals and shelter facilities. - Pharmacies, health care supply stores and health care facilities. - Gas stations and auto repair facilities. - Banks. - Garbage collection. - Hardware stores, plumbers, electricians and other service providers necessary to maintain the safety, sanitation and essential operation of residences and other essential businesses. - Educational institutions, for the purposes of facilitating distance learning. - Laundromats, dry cleaners and laundry service providers. - Businesses that ship or deliver groceries, food and goods directly to residences. - Child care facilities providing services that enable essential employees to go to work. - Roles required for any essential business to "maintain basic operations," which include security, payroll and similar activities.
vladislavlvov написав:zРадио Ну да вопросов к "вирусологу по планированию" больше не будет..
Бинго! И не надо. Лучше продолжай собирать подписи за отставку главы ВОЗ
не вопрос
Во Львове начали ездить машины с громкоговорителями чтобы люди не подходили друг другу ближе 2 метров.. зачем так нагнетать??
А я разве против этого? Я двумя руками за! Потому что у меня в Киеве тут тоже самое - рядом на школьном стадионе человек 200!! Такой, пля, карантин! А это очень плохо - потому что экономику уже уложили, а связку больной-здоровый все еще не разорвали.
В итоге и меры сдерживания не сработают, и экономический ущерб будет двойным Карантин придется продлевать столько, пока количество смертей не начнет пугать разгуливающих по улицам, офисам и магазинам ненормальных. Ну или власть наведет порядок и начнет задерживать нарушителей карантина!
Пенсионер Эту власть похоронит коронамайдан. И не только эту, а и все предыдущие. Псевдоэлиты, находившиеся у власти все годы независимости, понесут существенный урон, но, скорее всего, существовать не перестанут. Для того, чтоб они перестали существовать потребуется несколько десятилетий революций, майданов, переворотов и смен режимов, но запуск всей этой череде событий, по моим представлениям, даст невиданный по размаху с 1991 года в Украине новый необычный майдан, который я для себя сейчас назвал коронамайданом.
Контуры этого будущего майдана, который уже вызревает в Украине, можно видеть невооруженным глазом и триггерами для него послужат сразу несколько параллельно развивающихся процессов, иногда пересекающихся друг с другом, иногда независмых друг от друга.
Эти события следующие.
Ползучий реванш прокремлевских сил, начавшийся еще во времена президентства Порошенко и усиливающийся при президенте Зеленском.
Постепенная сдача украинских интересов на переговорах в Минске и готовящаяся федерализация Украины.
Падение промышленного производства в Украине, бюджетный кризис и развал государственного управления в Украине.
Готовящася так называемая земельная реформа плюс дальнейшее уничтожение системы здравоохранения Украины.
Прекращение помощи от МВФ, рост долгов Украины и возможный ее дефолт.
И, наконец, пандемия китайского коронавируса и топорное неадекватное и запоздалое реагирование на нее украинской власти.
Более того, власть фактически делает все, чтобы пандемия в Украине распространилась максимально широко, начиная от прямого указания врачам смертность и заболеваемость от нее приписывать другим болезням и кончая несуразными и некомплексными мерами по введению карантина в Украине, благодаря чему Украина уже погружается в транспортный коллапс, экономический хаос плюс сотни тысяч украинцев заробитчан, которые привезут в Украину тысячи новых случаев заболевания, и которых никто не проверяет на вирус и не сажает на карантин.
Таким образом, через месяц или полгода, срок значения не имеет, когда в Украине заболеваемость коронавирусом будет как в Китае или Европе исчисляться десятками тысяч случаев, а смертность идти на сотни, то рано или поздно украинцы, не захотят умирать как мухи, и родственники, друзья, сослуживцы и знакомые заболевших и умерших, несмотря на противодействие полиции, а может быть и армии, несмотря на введение в будущем чрезвычайного положения в стране, выйдут на десятки, а может быть, и сотни майданов. Более того, я не исключаю, что на таких майданах, прозвучат призывы принести коронавирус в Раду, правительство, офис президента, дома и виллы олигархов. Кстати, есть хорошая новость, один из депутатов Верховной Рады в Италии уже подцепил коронавирус.
Этот вирус в мире будет бушевать от полутора до двух лет, им переболеет 80% населения земного шара, а умрут моллионы людей. В Украине с ее продажной элитой и властью и разваленной системой медицины умрут тоже миллионы, потому что в Украине смертность будет выше, чем в среднем по миру. Таким образом, за 2 года десятки маленьких и больших коронамайданов в Украине приведут к падению режима Зеленского. Это будет началом будущей нескончаемой цепи следующих майданов и переворотов.
Пенсионер написав:Vadim V Вы к ним развернитесь и кашляните. Отскочат сразу, даже говорить ничего не надо.
За такие шутки есть возможность загреметь на 8 лет
Это если был факт намеренного заражения, да еще приведшего к последствиям. А если человек закашлялся с целью отогнать идиотов на рекомендованное ВОЗ расстояние, это нормально, даже оздоравливает.
Ну тогда пусть пиняет сам на себя если ему тут же от "идиотов", в стране где введен карантин, и находится в шаге от введения режима ЧС, ему сразу в область морды лица что то тяжелое прилетит, еще до вызова полиции и перспективы, после предварительной процедуры экспресс-"оздоровления", 8 летнего не совсем коронавирусного карантина с грустными пейзажами за зарешеченными окнами.