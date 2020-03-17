Binding molecules against SARS-coronavirus and uses thereof
Связывающие молекулы против SARS-коронавируса и их применение
The pharmaceutical compositions of the present invention can also be formulated for parenteral administration. Formulations for parenteral administration can be inter alia in the form of aqueous or non-aqueous isotonic sterile non-toxic injection or infusion solutions or suspensions. Preferred parenteral administration routes include intravenous, intraperitoneal, epidural, intramuscular and intratumoral injection or infusion. The solutions or suspensions may comprise agents that are non-toxic to recipients at the dosages and concentrations employed such as 1,3-butanediol, Ringer's solution, Hank's solution, isotonic sodium chloride solution, oils such as synthetic mono- or diglycerides or fatty acids such as oleic acid, local anesthetic agents, preservatives, buffers, viscosity or solubility increasing agents, water-soluble antioxidants such as ascorbic acid, cysteine hydrochloride, sodium bisulfate, sodium metabisulfite, sodium sulfite and the like, oil-soluble antioxidants such as ascorbyl palmitate, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), lecithin, propyl gallate, alpha-tocopherol, and the like, and metal chelating agents, such as citric acid, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), sorbitol, tartaric acid, phosphoric acid, and the like.
Фармацевтические композиции по настоящему изобретению также могут быть составлены для парентерального введения. Композиции для парентерального введения могут быть, в частности, в форме водных или неводных изотонических стерильных нетоксичных растворов или суспензий для инъекций или инфузий. Предпочтительные пути парентерального введения включают внутривенную, внутрибрюшинную, эпидуральную, внутримышечную и внутриопухолевую инъекцию или инфузию. Растворы или суспензии могут содержать агенты, которые нетоксичны для реципиентов в используемых дозировках и концентрациях, такие как 1,3-бутандиол, раствор Рингера, раствор Хенкса, изотонический раствор хлорида натрия, масла, такие как синтетические моно- или диглицериды или жирные кислоты. такие как олеиновая кислота, местные анестетики, консерванты, буферы, агенты, увеличивающие вязкость или растворимость, водорастворимые антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, гидрохлорид цистеина, бисульфат натрия, метабисульфит натрия, сульфит натрия и тому подобное, растворимые в маслах антиоксиданты, такие как аскорбил пальмитат, бутилированный гидроксианизол (BHA), бутилированный гидрокситолуол (BHT), лецитин, пропилгаллат, альфа-токоферол и тому подобное, и хелатирующие металлы агенты, такие как лимонная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), сорбит, винная кислота, фосфорная кислота кислота и тому подобное.
В США разобрали весь палмитат. Будет через месяц.
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Libo написав:У Трампа в Task Force есть симпатичная и грамотная бабулька, врач-вирусолог Дебора Биркс. Несколько минут назад они провели брифинг, на котором она сказала такую мысль:
Сейчас мы решаем задачу передачи вируса от человека человеку. Но мы еще не до конца понимаем поведение вируса "на поверхности" (на земле). Не исключено, нам в последствии придется решать задачу борьбы с вирусом, оставшимся на поверхности.
Другими словами, нас ждет 2-я серия. Когда больных вылечат, нам скажут, что на земле по щиколотку вируса. Борьба продолжится. Ходить след в след. А лучше продолжать сидеть дома. Докупите гречки еще. Сидеть будем долго.
по Львову от сегодня будет ездить авто с громкоговорителем .... жесть прям апокалиптический сценарий какой-то ..люди вы не видите вас специально пугают , а зачем ???
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
zРадио написав: Потому что у меня в Киеве тут тоже самое - рядом на школьном стадионе человек 200!! Такой, пля, карантин! А это очень плохо - потому что экономику уже уложили, а связку больной-здоровый все еще не разорвали.
В итоге и меры сдерживания не сработают, и экономический ущерб будет двойным Карантин придется продлевать столько, пока количество смертей не начнет пугать разгуливающих по улицам, офисам и магазинам ненормальных. Ну или власть наведет порядок и начнет задерживать нарушителей карантина!
И молодцы , что гуляют, что не поддались на эту искусственно раздутую панику. Свежий весенний воздух и солнце укрепляют иммунитет. И по магазинам, да приходится "разгуливать", потому что надо же что-то есть, сухой гречкой сыт не будешь. Опять же, весенний авитаминоз , а они продовольственные рынки закрывают, где какие-то витамины можно купить (цитата Лаврова). Или, может вам еду служба доставки привозит на дом, а вы знаете, со сколькими клиентами контактировал тот курьер прежде чем приехать к вам?
Libo написав:edvardd Прекрати постить эту х*ню! Я буду тут на гауптвахте сидеть до лета?! Моя печень не выдержит. А дома ждут весенне-полевые работы, весенняя окрошечка, клубника, вишня и белый налив...
да вообщето всё на 1,5 года расчитано... у меня тоже дача пролетает
Как только до власти начнут доходить последствия длительного карантина, риторика сменится - нас начнут убеждать в том, что ничего особо страшного нет и все равно почти все переболеют, причем в легкой форме. Чтобы в итоге пойти по сценарию Швеции (кстати, надо за ней понаблюдать). Так что следим за информационным фоном.
Да и народ, у которого начнет таять финансовая подушка безопасности (а у многих ее вообще нет), сам будет требовать отмены карантина, ибо когда жрать станет нечего, всякие там коронавирусы перестают так пугать.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 18 бер, 2020 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Natt написав:Как только до власти начнут доходить последствия длительного карантина, риторика сменится - нас начнут убеждать в том, что ничего особо страшного нет и все равно почти все переболеют, причем в легкой форме. Чтобы в итоге пойти по сценарию Швеции (кстати, надо за ней понаблюдать). Да и сам народ, у которого начнет таять финансовая подушка безопасности (а у многих ее вообще нет), сам будет требовать отмены карантина, ибо когда жрать станет нечего, всякие там коронавирусы перестают так пугать.
Не мы же решаем ... Масоны решат и сообщат нам, когда выходить на работу. А пока с удивлением спрашивают, а чё вам? З/п платим, жратвы и туалетной бумаги подкинем ... Сидите себе дома, шарьтесь в интернете, отсыпайтесь...